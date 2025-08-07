एमपी में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘जूनियर इंजीनियर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इसी बीच इंदौर से एक और रिश्वतखोर अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर ने बिजली कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी सूर्यकांत सोनोने निवासी पंचमूर्ति नगर ने बताया कि नलिया बाखल में उसका गोडाउन है। यहां पर उसने स्टीम मशीन का व्यापार करने के लिए 10 किलोवाट बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। जिसके लिए उसने 40 हजार रुपए जमा करा दिए थे। बिजली कनेक्शन की एवज जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त इंदौर में कर दी।
लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को ट्रैप तैयार कर लिया। जैसे ही जूनियर इंजीनियर ने 10 हजार रुपए की रिश्वत ली। तुरंत वहां मौजूद टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जूनियर इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्रवाई की गई।