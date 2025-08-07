एमपी में 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘जूनियर इंजीनियर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी सूर्यकांत सोनोने निवासी पंचमूर्ति नगर ने बताया कि नलिया बाखल में उसका गोडाउन है। यहां पर उसने स्टीम मशीन का व्यापार करने के लिए 10 किलोवाट बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। जिसके लिए उसने 40 हजार रुपए जमा करा दिए थे। बिजली कनेक्शन की एवज जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर ने 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त इंदौर में कर दी।