‘गर्लफ्रेंड का खर्चा भी मुझसे दिलवाना चाहता है पति’, लेडी प्रोफेसर का आरोप

पीड़िता आरती के मुताबिक साल 2025 में उसे पता चला कि पति नवदीप का निवेदिता नाम की महिला से अफेयर चल रहा है। जिसका खर्च उठाने के लिए भी पति उस पर दबाव बनाता है। इतना ही नहीं 7 लाख रुपये की एक कार भी नवदीप ने पत्नी आरती के नाम पर लोन पर ले ली जिसकी किश्तें भी वो खुद नहीं भरता है। जब उसे नवदीप और निवेदिता के अफेयर का पता चला तो उसने विरोध किया। जिसके कारण पति ने उसके साथ मारपीट की और जेवरात छीनकर घर से भगा दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति नवदीप शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।