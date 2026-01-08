8 जनवरी 2026,

गुरुवार

इंदौर

‘गर्लफ्रेंड का खर्चा भी मुझसे दिलवाना चाहता है पति’, लेडी प्रोफेसर का आरोप

mp news: महिला प्रोफेसर ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jan 08, 2026

indore

woman professor alleges husband forced her to pay girlfriends expenses

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक निजी कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है। महिला प्रोफेसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके पति का एक महिला से अफेयर चल रहा है। इसी के कारण पति उसे प्रताड़ित कर रहा है और मारपीट की है। पीड़िता का ये भी कहना है कि पति अपनी प्रेमिका का खर्चा भी मुझसे ही दिलवाना चाहता है।

मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप

कनाडिया थाना क्षेत्र में रहने वाली आरती शर्मा एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने पति नवदीप शर्मा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरती ने बताया कि उनकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। वो और नवदीप एक ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने नौकरी छोड़ दी और तब से अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। वो अकेली ही घर का पूरा खर्चा उठाती है इसके बावजूद पति उसे प्रताड़ित करता है। साल 2020 के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई।

पति का चल रहा अफेयर

पीड़िता आरती के मुताबिक साल 2025 में उसे पता चला कि पति नवदीप का निवेदिता नाम की महिला से अफेयर चल रहा है। जिसका खर्च उठाने के लिए भी पति उस पर दबाव बनाता है। इतना ही नहीं 7 लाख रुपये की एक कार भी नवदीप ने पत्नी आरती के नाम पर लोन पर ले ली जिसकी किश्तें भी वो खुद नहीं भरता है। जब उसे नवदीप और निवेदिता के अफेयर का पता चला तो उसने विरोध किया। जिसके कारण पति ने उसके साथ मारपीट की और जेवरात छीनकर घर से भगा दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति नवदीप शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

Published on:

08 Jan 2026 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 'गर्लफ्रेंड का खर्चा भी मुझसे दिलवाना चाहता है पति', लेडी प्रोफेसर का आरोप

