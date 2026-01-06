6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

इंदौर

एमपी के सबसे भ्रष्ट नेता ‘कैलाश विजयवर्गीय’, पटवारी ने आड़े हाथों लिया

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 06, 2026

jitu patwari attacks on kailash vijayavargiya

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें प्रदेश का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया।

पटवारी ने मंच से कहा कि वे तथ्यों के आधार पर ही किसी पर आरोप लगाते हैं और अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता में मुख्यमंत्री के पास असीम ताकत होती है। उन्होंने जावरा में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए तंज कसा कि मुख्यमंत्री जनता से इंदौर-जावरा की दूरी पूछते हैं और 125 किलोमीटर बताने पर उसे 20 किलोमीटर करने की बात कहते हैं। पटवारी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जादूगर हैं और जादू से ही सरकार चला रहे हैं।

'जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं'

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा में गए पूर्व कांग्रेस विधायकों पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी छोडऩे वाले कई नेता वापस आने के लिए आवेदन लेकर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें वापस लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नहीं करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश सहप्रभारी उषा नायडू, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि भागीरथपुरा में लोगों की मौत नहीं, बल्कि दूषित पानी के कारण हत्या हुई है, जिसकी जिम्मेदारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर बनती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 08:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के सबसे भ्रष्ट नेता ‘कैलाश विजयवर्गीय’, पटवारी ने आड़े हाथों लिया

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बीजेपी नेत्री के बेटे ने कोर्ट परिसर में खींचे रेप पीड़िता के फोटो

indore
इंदौर

‘लोग मरते रहे सिस्टम सोता रहा’, भागीरथपुरा दूषित पानी पर HC ने प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार

MP High Court on Water Contamination bhagirathpura hearing
इंदौर

दूषित पानी से बिगड़े हालात ICMR ने माना एपिडेमिक, डॉक्टर्स के अवकाश कैंसिल

Indore Water Contamination case big Update
इंदौर

इंदौर में 3 डिग्री लुढ़का पारा, दिन में शीतलहर, 40 उड़ानें प्रभावित, दिल्ली-मुंबई 3 घंटे लेट

Indore Weather Update
इंदौर

Indore Water Crisis: इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत, 69 वर्षीय बुजुर्ग की किडनी फेल

Indore Contaminated Water Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.