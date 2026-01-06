एमपी के सबसे भ्रष्ट नेता ‘कैलाश विजयवर्गीय’, पटवारी ने आड़े हाथों लिया

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें प्रदेश का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया।
पटवारी ने मंच से कहा कि वे तथ्यों के आधार पर ही किसी पर आरोप लगाते हैं और अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं। पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ता में मुख्यमंत्री के पास असीम ताकत होती है। उन्होंने जावरा में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए तंज कसा कि मुख्यमंत्री जनता से इंदौर-जावरा की दूरी पूछते हैं और 125 किलोमीटर बताने पर उसे 20 किलोमीटर करने की बात कहते हैं। पटवारी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जादूगर हैं और जादू से ही सरकार चला रहे हैं।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा में गए पूर्व कांग्रेस विधायकों पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी छोडऩे वाले कई नेता वापस आने के लिए आवेदन लेकर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें वापस लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नहीं करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश सहप्रभारी उषा नायडू, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि भागीरथपुरा में लोगों की मौत नहीं, बल्कि दूषित पानी के कारण हत्या हुई है, जिसकी जिम्मेदारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर बनती है।
