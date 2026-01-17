2600 से अधिक लोकेशन पर बढ़ेंगे ‘जमीन’ के दाम, AI तय करेगा रेट

इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी गाइडलाइन बढ़ने की पूरी संभावना है। पिछली बार कुछ गावों की गाइडलाइन बढ़ी थी. जिसको लेकर विरोध भी हुआ था, जबकि कुछ गांव इससे छूट गए थे। इस बार उन गांवों को भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जेतपुरा, राजोदा, कपेल जैसे इलाकों में गाइडलाइन बढ़ोतरी की तैयारी है। हालाकि अंतिम फैसला जिला मूल्याकन समिति की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन साफ है कि इंदौर में प्रॉपर्टी के दाम एक बार फिर ऊपर जाने वाले हैं।