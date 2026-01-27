एमपी में 6 दिन बाद कुंड में मिली रिटायर्ड टीआई के बेटे की बॉडी

एरोड्रम क्षेत्र निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर जगन्नाथ गवई का बेटा मनीष गवई 21 जनवरी से लापता था। परिजनों ने बताया कि मनीष घर से चिड़ियाघर जाने की बात कहकर निकला था। कुछ समय बाद बड़े भाई दीपक के मोबाइल पर मनीष के मोबाइल से एक मैसेज आया, जिसमें उसने पातालपानी जाकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। मैसेज मिलते ही परिजन तत्काल पातालपानी पहुंचे और बडगोंदा पुलिस को सूचना दी, लेकिन उस समय कोई सुराग नहीं मिल सका। तभी से पुलिस ने पातालपानी और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में उसकी सर्चिंग कर रही थी। तलाशी के दौरान मनीष की चप्पलें मिलने से इसी क्षेत्र में उसके होने की आशंका और गहरी हो गई। मंगलवार सुबह पातालपानी कुंड में एक शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली।