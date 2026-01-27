एमपी में 6 दिन बाद कुंड में मिली रिटायर्ड टीआई के बेटे की बॉडी

missing bds student body found patalpani
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड टीआई के बेटे का शव मंगलवार को पातालपानी कुंड से बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक दंत चिकित्सा (बीडीएस) की पढ़ाई कर रहा था और बीते छह दिनों से लापता था। परिजन लगातार पातालपानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रहे थे। 21 जनवरी को लापता होने के बाद युवक के बड़े भाई के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें पातालपानी जाकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी।
एरोड्रम क्षेत्र निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर जगन्नाथ गवई का बेटा मनीष गवई 21 जनवरी से लापता था। परिजनों ने बताया कि मनीष घर से चिड़ियाघर जाने की बात कहकर निकला था। कुछ समय बाद बड़े भाई दीपक के मोबाइल पर मनीष के मोबाइल से एक मैसेज आया, जिसमें उसने पातालपानी जाकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। मैसेज मिलते ही परिजन तत्काल पातालपानी पहुंचे और बडगोंदा पुलिस को सूचना दी, लेकिन उस समय कोई सुराग नहीं मिल सका। तभी से पुलिस ने पातालपानी और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में उसकी सर्चिंग कर रही थी। तलाशी के दौरान मनीष की चप्पलें मिलने से इसी क्षेत्र में उसके होने की आशंका और गहरी हो गई। मंगलवार सुबह पातालपानी कुंड में एक शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली।
कुंड में शव दिखने की सूचना पर बडगोंदा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोपहर करीब तीन बजे पुलिस ने शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। कुछ ही देर में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कुंड की अधिक गहराई और फिसलन भरे इलाके के कारण रेस्क्यू कार्य चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी वास्कले ने बताया कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
