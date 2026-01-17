एमपी के इस शहर में बनेगा ‘वंदे भारत हब’, 95 करोड़ में होगा तैयार

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, भविष्य में इंदौर से प्रस्तावित नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन महू रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने महू स्टेशन पर दो नई पिट लाइन और एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस शेड के निर्माण को मंजूरी दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 94 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे।



बता दें कि, महू रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत के लिए एक पिट लाइन मौजूद है। दो नई पिट लाइन बनने के बाद यहां कुल तीन पिट लाइन हो जाएंगी। इससे वंदे भारत ट्रेनों की साफ-सफाई, नियमित मेंटेनेंस और रखरखाव का काम पूरी तरह महू स्टेशन पर ही किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य ट्रेनों की भी साफ-सफाई और मेंटेनेंस कीसुविधा यहां विकसित की जाएगी।