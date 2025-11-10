अवैध खनन पर AI Satellite से निगरानी, किसानों के टॉयलेट देखकर भी भेज रहा ALERT, अधिकारियों का ठनका माथा

एमपी के खनिज विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार कराया है। यह मैदानी अमले को दिया है। अवैध खनन के अलर्ट पर जिला खनिज कार्यालय के अमले को तत्काल मौके पर जाकर जांच करना होगी। उन्हें मौके पर पहुंचकर ऐप में अपनी लोकेशन व फोटो दर्ज करना होगी। साथ ही वहां की फोटो सहित पूरी रिपोर्ट ऐप से देना होगी। यदि अवैध खनन किया जा रहा है तो इसके बाद प्रकरण दर्ज कर सबमिट किया जाता ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके।