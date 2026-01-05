इंदौर में शीतलहर, नया सिस्टम एक्टिव अगले तीन दिन दांत किटकटाने वाली ठंड, आने-जाने वाली उड़ानें हुई लेट

देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से दूसरे दिन भी मौसम के कारण उड़ानें लेट हुईं। शनिवार को जहां 41 उड़ानें प्रभावित थीं तो रविवार को 35 उड़ानें एक से चार घंटा तक देर से आईं या गईं। एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर 100 मीटर होने से विमानों का संचालन प्रभावित रहा। सुबह 9.21 बजे पहली उड़ान अहमदाबाद की आई। इसके बाद 9.30 बजे पुणे उड़ान की लैंडिंग हुई। सुबह से लेकर दोपहर तक उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। सुबह से रात तक इंदौर आने वाली 17 और जाने में 18 उड़ानें लेट हुईं।