Indian Railway: मार्डन हो गई 60 साल पुरानी ‘नर्मदा एक्सप्रेस’, मिलेंगी एडवांस सुविधाएं

अब तक नर्मदा एक्सप्रेस में आइसीएफ कोच लगाए जाते थे जो पुराने डिजाइन के भारी डिब्बे होते हैं और इनकी अधिकतम रफ्तार 110-120 किमी प्रति घंटा तक सीमित रहती है। वहीं एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से बने हल्के और मजबूत होते हैं, जिनमें 160 से 200 किमी प्रति घंटे तक की गति क्षमता होती है। साथ ही इनमें एंटीटेलिस्कोपिक तकनीक और डिस्क ब्रेक जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे दुर्घटना के समय नुकसान कम होता है। एलएचबी कोच जर्मन तकनीक पर आधारित होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से आईसीएफ कोचों की तुलना में अधिक उन्नत माने जाते हैं।