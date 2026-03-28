Petrol Diesel: तीन दिन अफरा-तफरी, चौथे दिन कम हुआ अफवाह का ‘फुल टैंक’ इफेक्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहें अक्सर कृत्रिम संकट पैदा करती हैं। यदि लोग संयम रखें और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। अफवाहों पर ध्यान देने से अनावश्यक भीड़ होने के कारण अव्यवस्थाएं फैलती हैं। कृत्रिम कमी की स्थिति, समय और ईंधन की बर्बादी और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। अब शहर में हालात सामान्य हैं। पेट्रोल पंपों पर सामान्य रफ्तार से वाहन आ-जा रहे हैं।