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Petrol Diesel: तीन दिन अफरा-तफरी, चौथे दिन कम हुआ अफवाह का ‘फुल टैंक’ इफेक्ट

Petrol Diesel : पेट्रोल-डीजल खत्म होने और कीमत बढ़ने की अफवाह ने शहर में तीन दिनों तक हड़कंप की स्थिति बना दी। मंगलवार शाम से शुरू हुई घबराहट शनिवार को जाकर थमी।

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इंदौर

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Avantika Pandey

Mar 28, 2026

Petrol Diesel Crisis Rumor

Petrol Diesel Crisis Rumor (SOURCE: Patrika)

Petrol Diesel Crisis Rumor : पेट्रोल-डीजल खत्म होने और कीमत बढ़ने की अफवाह ने इंदौर में तीन दिनों तक हड़कंप की स्थिति बना दी। मंगलवार शाम से शुरू हुई घबराहट शनिवार को जाकर थमी। जहां दो-तीन दिन पहले पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और भारी भीड़ नजर आ रही थी, वहीं शनिवार को अधिकांश पंप सामान्य दिनों की तरह शांत दिखाई दिए।

चौथे दिन पंपों पर भीड़ लगभग गायब

लोगों ने अफवाह के चलते अपने वाहनों के टैंक फुल करवा लिए थे। यही कारण रहा कि चौथे दिन पंपों पर भीड़ लगभग गायब रही और कर्मचारी भी खाली समय में आराम करते नजर आए।

तीन दिन में 350 टैंकर सप्लाई

भीड़ और संभावित किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार पेट्रोल-डीजल(Petrol Diesel Crisis Rumor) की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। तीन दिनों में करीब 350 टैंकरों से शहर के पंपों पर सप्लाई कराई गई। हालांकि, कुछ पंपों पर अत्यधिक भीड़ के कारण अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बनी, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ गई।

अफवाह ने बनाया संकट

दरअसल, पेट्रोल-डीजल(Petrol Diesel) की कमी और दाम बढ़ने की चर्चाएं सोशल मीडिया और मौखिक संदेशों के जरिए तेजी से फैलीं। बिना आधिकारिक पुष्टि के लोग बड़ी संख्या में पंपों पर पहुंचने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि, लंबी कतारें लगीं, रात तक पंप खुले रहे, सामान्य से कई गुना अधिक बिक्री हुई, ट्रैफिक अव्यवस्थित हुआ। जबकि प्रशासन लगातार यह स्पष्ट करता रहा कि ईंधन की कोई कमी नहीं है।

प्रशासन की अपील

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तीन दिनों से लगातार सप्लाई जारी रखवाई गई और शुक्रवार को सभी पंपों पर स्थिति सामान्य देखने को मिली। कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली।

सबक क्या है? अफवाहों पर भरोसा नहीं करें

विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहें अक्सर कृत्रिम संकट पैदा करती हैं। यदि लोग संयम रखें और आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। अफवाहों पर ध्यान देने से अनावश्यक भीड़ होने के कारण अव्यवस्थाएं फैलती हैं। कृत्रिम कमी की स्थिति, समय और ईंधन की बर्बादी और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। अब शहर में हालात सामान्य हैं। पेट्रोल पंपों पर सामान्य रफ्तार से वाहन आ-जा रहे हैं।

आधिकारिक जानकारी पर करें विश्वास

यह घटनाक्रम एक बार फिर याद दिलाता है कि अफवाहों पर भरोसा करने से आमजन ही परेशान होते हैं। संयम और आधिकारिक जानकारी पर विश्वास ही ऐसी स्थितियों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।

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Published on:

28 Mar 2026 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Petrol Diesel: तीन दिन अफरा-तफरी, चौथे दिन कम हुआ अफवाह का ‘फुल टैंक’ इफेक्ट

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