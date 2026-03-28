किराये के मकानों में लड़कियों का आना-जाना, आपत्तिजनक हरकतें, डर के बीच एक्शन मोड में पुलिस

''13 दिन पहले शंपा परिवार के साथ बिल्डिंग के नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थीं। वहां बिल्डिंग के पेंट हाउस को मालिक कुलदीप चौधरी ने एयर बीएनबी को किराए पर दिया था। युवक-युवतियों के वहां आने और उनकी आपत्तिजनक हरकतों पर बिल्डिंग के रहवासियों ने विरोध किया था। इस विवाद में कुलदीप ने अपने बेटे मोहनीश (18) को वहां बुलाया। मोहनीश ने तेज कार चलाकर शंपा सहित 2 को टक्कर मारी। कार की चपेट में आने से शंपा की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के केस में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।''