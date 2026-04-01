युद्ध का असर: MP में महंगी हुई हवाई यात्रा, 26000 रुपए तक बढ़े टिकटों के दाम

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर लोग अभी सतर्क नजर आ रहे हैं। पूछताछ तो हो रही है, लेकिन बुकिंग अपेक्षाकृत कम है। वहीं डोमेस्टिक टूरिज्म में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड, कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट जैसे ठंडे इलाकों के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग हो रही है। इसके अलावा साउथ इंडिया के हिल स्टेशन भी यात्रियों की पसंद बने हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो फिलहाल एशियाई देशों की डिमांड ज्यादा है, जहां अपेक्षाकृत कम खर्च में यात्रा संभव है। कुल मिलाकर महंगे होते किराए के बीच लोग अब बजट के हिसाब से डेस्टिनेशन चुनते नजर आ रहे हैं। (MP news)