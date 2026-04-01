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युद्ध का असर: MP में महंगी हुई हवाई यात्रा, 26000 रुपए तक बढ़े टिकटों के दाम

US-Israel-Iran War: मध्य प्रदेश में अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे यात्रियों का बजट बिगड़ना तय माना जा रहा है।

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इंदौर

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Akash Dewani

Apr 10, 2026

US-Israel-Iran War Air travel becomes expensive ticket prices rise MP news

Air travel becomes expensive in due to US-Israel-Iran War (फोटो-Patrika.com)

MP news: हवाई सफर करने वालों के लिए गर्मी की छुट्टियों से पहले बड़ा झटका लगा है। अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध (US-Israel-Iran War) के कारण एमपी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दामों ने बड़ी उछाल ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध की वजह से फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है जिससे ऐरोप्लेन में डालने वाला ईंधन भी महंगा हो गया है। ऐसे में इंदौर एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट के किराए में जहां 300 से लेकर करीब 1000 रुपए तक की वृद्धि हुई है, वहीं इंटरनेशनल उड़ानों के टिकट 2500 से लेकर 26 हजार तक महंगे हो गए हैं। ऐसे में छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे यात्रियों का बजट बिगड़ना तय माना जा रहा है।

फ्यूल प्राइस बढ़ने के कारण बढ़े दाम, यात्री परेशान

ट्रैवल एजेंट के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियों ने अलग-अलग रूट्स और दूरी के हिसाब से किराए में बदलाव किया है। 400 रुपए तो बेसिक फेयर में जुड़े हैं, इसके साथ ही किलोमीटर के हिसाब से भी किराया बड़ा है। डोमेस्टिक उड़ानों में बढ़ोतरी सीमित है, लेकिन इंटरनेशनल सेक्टर में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर लंबी दूरी की फ्लाइट में किराए में भारी उछाल आया है।

फ्यूल प्राइज बढ़ने के चलते एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत बढ़ी है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर डाला गया है। यही वजह है कि अब पहले की तुलना में टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर फ्यूल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं तो आने वाले समय में किराए और बढ़ सकते हैं।

लोकल डेस्टिनेशन पर जोर

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर लोग अभी सतर्क नजर आ रहे हैं। पूछताछ तो हो रही है, लेकिन बुकिंग अपेक्षाकृत कम है। वहीं डोमेस्टिक टूरिज्म में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड, कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट जैसे ठंडे इलाकों के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग हो रही है। इसके अलावा साउथ इंडिया के हिल स्टेशन भी यात्रियों की पसंद बने हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो फिलहाल एशियाई देशों की डिमांड ज्यादा है, जहां अपेक्षाकृत कम खर्च में यात्रा संभव है। कुल मिलाकर महंगे होते किराए के बीच लोग अब बजट के हिसाब से डेस्टिनेशन चुनते नजर आ रहे हैं। (MP news)

इन देशों के लिए फिलहाल ये है हवाई किराया

सार्क देश- 2,405 रुपए
सिंगापुर- 5,550 रुपए
अफ्रीका- 12,026 रुपए
यूरोप- 18,964 रुपए
ऑस्ट्रेलिया- 25,902 रुपए
(किराया ट्रैवल एजेंट के अनुसार)

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Published on:

10 Apr 2026 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / युद्ध का असर: MP में महंगी हुई हवाई यात्रा, 26000 रुपए तक बढ़े टिकटों के दाम

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