MP में मकर संक्रांति पर लगेगा 1100 साल पुराना मेला, उमड़ेगा जनसैलाब

तिलवारा घाट में त्रिपुरी राजवंश के समय से यानी करीब 1100 साल से अलग-अलग स्वरूप में मकर संक्रांति का मेला (Makar Sankranti Mela) लग रहा है। इतिहासकारों के अनुसार, संक्रांति के दिन नर्मदा जी में तिल वारने (अर्पित करने) की परंपरा से ही इसका नाम तिलवारा घाट पड़ा है। इतिहासकार डॉ आनंद राणा कहते है कि कलचुरि राजवंश के युवराज देव प्रथम (वर्ष 915-945) बड़े प्रतापी राजा थे। राजा युवराज देव का विवाह दक्षिण के चालुक्य वंश के राजा अवनि वर्मा की बेटी नोहला देवी से हुआ था। नोहला देवी शिव उपासक थीं और नर्मदा शिव की पुत्री हैं। नोहला देवी तिलवारा घाट पर मकर संक्रांति पर तिल वारने आती थीं।