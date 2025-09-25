दुर्गा पंडाल में दर्दनाक हादसे में दो मासूमों की मौत, अवैध बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल

Tragic Accident In Rani Durgavati Pandal : एक तरफ जहां देशभर में नवरात्रि की धूम है तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती रात दुर्गा पंडाल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसर गया। दरअसल, दुर्गा पंडाल में करंट लगने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम तिलवारा थाना इलाके के बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट फैला हुआ था, जिसकी चपेट में आने से दो बच्चों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि, करंट का झटका इतना जोरदार था कि, दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर सन्नाटा पसर गया।
हादसे की जानकारी लगते ही तिलवारा थाना पुलिस, एसडीएम और बिजली विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचीं। वहीं, पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इधर, बिजली विभाग की प्रारंभिक जांच में अवैध तरीके से बिजली जलाने की जानकारी सामने आई है। यह घटना दुर्गा पंडालों में करंट से मौत का दूसरा मामला है, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी उजागर करता है।
वहीं मामले को लेकर सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि, घटना को गहनता से जांच में लिया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी पंडालों में बिजली सुरक्षा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली थी कि बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट दौड़ने से दो बच्चों की जान चली गई है। हादसे का शिकार बच्चों में 8 साल का आयुष झरिया और वेद श्रीवास जिसकी उम्र करीब 10 साल शामिल है। करंट वाला पोल पकड़ने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। हालांकि, उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि, मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि, सुरक्षा मानकों की खिल्ली उड़ाकर दुर्गा पंडालों में आने वाले माता भक्तों की जन से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है?