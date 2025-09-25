Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

दुर्गा पंडाल में दर्दनाक हादसे में दो मासूमों की मौत, अवैध बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल

Tragic Accident In Rani Durgavati Pandal : बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट फैला हुआ था, जिसकी चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई है।

जबलपुर

Faiz Mubarak

Sep 25, 2025

Tragic Accident In Rani Durgavati Pandal
दुर्गा पंडाल में दो बच्चों की मौत (Photo Source- Patrika)

Tragic Accident In Rani Durgavati Pandal : एक तरफ जहां देशभर में नवरात्रि की धूम है तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती रात दुर्गा पंडाल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मातम पसर गया। दरअसल, दुर्गा पंडाल में करंट लगने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। बुधवार देर शाम तिलवारा थाना इलाके के बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट फैला हुआ था, जिसकी चपेट में आने से दो बच्चों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि, करंट का झटका इतना जोरदार था कि, दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर सन्नाटा पसर गया।

हादसे की जानकारी लगते ही तिलवारा थाना पुलिस, एसडीएम और बिजली विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचीं। वहीं, पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इधर, बिजली विभाग की प्रारंभिक जांच में अवैध तरीके से बिजली जलाने की जानकारी सामने आई है। यह घटना दुर्गा पंडालों में करंट से मौत का दूसरा मामला है, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी उजागर करता है।

कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

दुर्गा पंडाल में दो बच्चों की मौत (Photo Source- Patrika)

वहीं मामले को लेकर सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि, घटना को गहनता से जांच में लिया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी पंडालों में बिजली सुरक्षा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली थी कि बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट दौड़ने से दो बच्चों की जान चली गई है। हादसे का शिकार बच्चों में 8 साल का आयुष झरिया और वेद श्रीवास जिसकी उम्र करीब 10 साल शामिल है। करंट वाला पोल पकड़ने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। हालांकि, उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि, मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये सुनिश्चित करना भी जरूरी

इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि, सुरक्षा मानकों की खिल्ली उड़ाकर दुर्गा पंडालों में आने वाले माता भक्तों की जन से खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / दुर्गा पंडाल में दर्दनाक हादसे में दो मासूमों की मौत, अवैध बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.