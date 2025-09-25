दुर्गा पंडाल में दर्दनाक हादसे में दो मासूमों की मौत, अवैध बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल

वहीं मामले को लेकर सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि, घटना को गहनता से जांच में लिया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी पंडालों में बिजली सुरक्षा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली थी कि बरगी हिल्स में रानी दुर्गावती सार्वजनिक उत्सव पंडाल के बाहर लगे लोहे के पोल में करंट दौड़ने से दो बच्चों की जान चली गई है। हादसे का शिकार बच्चों में 8 साल का आयुष झरिया और वेद श्रीवास जिसकी उम्र करीब 10 साल शामिल है। करंट वाला पोल पकड़ने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। हालांकि, उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि, मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।