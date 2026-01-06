जबलपुर में हर रोज 200 चरखी बिक रहा प्रतिबंधित चायनीज मांझा, बच्चों, पक्षियों और राहगीरों के लिए बन रहा जानलेवा

एम पी ट्रांसको की ट्रांसमिशन लाइनों के समीप चायनीज मांझे से पतंग उड़ाने के कारण संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गत वर्ष रोको-टोको अभियान चलाना पड़ा था। बिजली कंपनियों का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइनों में चायनीज मांझा के साथ पतंग फंसने की घटनाओं के बाद विद्युत व्यवधान हुआ था तथा पतंग उड़ाने वालों को भी नुकसान पहुंचा था। चीन से आने वाले इस मांझे में कई तरह के केमिकल और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो डोरी को बिजली का सुचालक बना देता है। इसके बिजली लाइनों के संपर्क में आने पर पतंग उड़ाने वाले के लिये घातक हो जाता है। जबलपुर में ऐसे क्षेत्र पोलीपाथर, शास्त्री नगर, करमेता, अधारताल कंचनपुर के क्षेत्र है, जो चाइनीस मांझे के साथ पतंग उड़ाने के प्रति संवेदनशील माने गए हैं।