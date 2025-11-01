जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किमी.लंबा फ्लाईओवर, 16 मीटर चौड़ाई, बनेंगी 02 रोटरी

New Flyover : शहर के बीच तीसरे और गौरीघाट मार्ग पर दूसरे लाईओवर के लिए केन्द्र ने मंजूरी दे दी है। 259 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का लाईओवर बंदरिया तिराहा से साईं मंदिर के आगे तक बनेगा। इस लाईओवर का निर्माण केन्द्रीय रिजर्व फंड से होना है। लोक निर्माण विभाग ब्रिज डिवीजन इस फंड का निर्माण करेगा। इसके लिए राज्य शासन के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।