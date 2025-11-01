Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किमी.लंबा फ्लाईओवर, 16 मीटर चौड़ाई, बनेंगी 02 रोटरी

जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किमी.लंबा फ्लाईओवर, 16 मीटर चौड़ाई, बनेंगी 02 रोटरी

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 01, 2025

Flyover

पत्रिका फाइल फोटो

New Flyover : शहर के बीच तीसरे और गौरीघाट मार्ग पर दूसरे लाईओवर के लिए केन्द्र ने मंजूरी दे दी है। 259 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का लाईओवर बंदरिया तिराहा से साईं मंदिर के आगे तक बनेगा। इस लाईओवर का निर्माण केन्द्रीय रिजर्व फंड से होना है। लोक निर्माण विभाग ब्रिज डिवीजन इस फंड का निर्माण करेगा। इसके लिए राज्य शासन के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

New Flyover : रेल लाइन का पुल होने के कारण आगे नहीं हो सकेगा निर्माण

पहले लाईओवर का निर्माण पहले हवाबाग कॉलेज से गौरीघाट के बीच करने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन खंदारी नाला के समीप मुय मार्ग पर रेल लाइन के पुल की ऊंचाई अधिक होने के कारण प्लानिंग में बदलाव किया गया है।

New Flyover : लगता है लंबा जाम

नर्मदा तट गौरीघाट पहुंच मार्ग में बंदरिया तिराहा, रामपुर चौक पर लंबा जाम लगता है। लाईओवर बनने से राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी। पर्व के दिनों में लोगों को घंटो इंतजार करना पड़ता है। वहीं गौरीघाट क्षेत्र में तेजी से हो रही बसाहट के कारण भी यहां मागँ पर राहगीरों की आवाजाही बढ़ती जा रही है।

New Flyover : दो रोटरी, गोरखपुर-रामपुर में रैप

हवाबाग से साईं मंदिर के बीच बनने वाले 3 किलोमीटर लंबे लाईओवर की चौड़ाई 16 मीटर होगी। इसमें 2 रोटरी भी बनेंगी। एक रोटरी का निर्माण बंदरिया तिराहा में होगा। इसमें दो रैप बनाई जाएंगी। एक रैप गोरखपुर की ओर बनेगी। दूसरी रोटरी रामपुर चौक पर बनाई जाएगी। जिससे होकर एक रैप रामपुर शक्ति भवन की ओर उतरेगी। ये शहर का तीसरा लाईओवर होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किमी.लंबा फ्लाईओवर, 16 मीटर चौड़ाई, बनेंगी 02 रोटरी

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरएसएस के सरसंघ कार्यवाह ने गिनाईं संघ की उपलब्धियां, बताई आगामी आयोजनों की रुपरेखा- देखें वीडियो

RSS
जबलपुर

जबलपुर में फिर बना बारिश का सिस्टम, महीने भर में सात इंच दर्ज- देखें वीडियो

Rainfall Alert
जबलपुर

39.72 करोड़ से बनेगी ‘4-लेन’ सड़क, नर्मदा तट के पास नहीं लगेगा जाम

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

अध्यक्ष का फरमान- शुक्रवार को जुमे की छुट्टी, रविवार को लगेगा स्कूल

Weekly off
जबलपुर

RSS को घर-घर पहुंचाने की तैयारी, एक लाख हिन्दू सम्मेलन भी आयोजित होंगे

rashtriya swayamsevak sangh
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.