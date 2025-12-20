“जी राम जी” पर कांग्रेस का तगड़ा विरोध, रागिनी नायक ने योजना खत्म करने का अंदेशा जताया

VB G RAM G - केंद्र की बीजेपी सरकार ने मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), VB G RAM G (जी राम जी) कर दिया है। इससे कांग्रेस बिफरी हुई है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने अंदेशा जताया है कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म ही कर सकती है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठा फंसाने की बात कहते हुए बीजेपी पर प्रहार किए। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने इन दोनों मुद्दों पर जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा पर पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा।