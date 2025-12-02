भेड़ाघाट में नौका विहार करने से पहले सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना

Bhedaghat
Bhedaghat : विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। धुआंधार के अलावा बहुत से पर्यटक भेड़ाघाट में नौकायन के लिए भी जा रहे हैं। जहां उनकी सुरक्षा नर्मदा माई के भरोसे ही चल रही है। क्योंकि नाविक नौका विहार के दौरान उन्हें लाइफ जैकेट के बिना ही तेज धार व गहराई तक ले जाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नर्मदा में नौका-विहार का आनंद उठाने यहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। बरगी डेम, ग्वारीघाट और भेड़ाघाट में हर साल लाखों टूरिस्ट देश भर से आते हैं।
नगर परिषद द्वारा भेड़ाघाट में नौका विहार के लिए 350 से ’यादा लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। किंतु नौका विहार के लिए आने वाले पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए ही सैर कराई जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि संगमरमरी वादियों के बीच नर्मदा का तेज प्रवाह जितना सुंदर और आकर्षक लगता है, इसमें उतना ही बड़ा जोखिम होता है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के पास साल 2023 में 200 के आसपास लाइफ जैकेट थीं, फिर साल 2024 में लगभग 150 लाइफ जैकेट और खरीदी गईं थीं, ताकि कोई भी पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नौका पर सवार भी न होने पाए। किंतु नाविक मनमर्जी से लोगों की जान खतरे में डालते हुए उन्हें सैर करा रहे हैं।
बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार कराने वाले नाविकों से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि ऐसा तो होता नहीं है, पूरी सावधानी के साथ ले जाते हैं। यदि कुछ होगा तो हम लोग ही तैरकर बचा लेंगे। ऐसे में यदि हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये कोई नहीं बता पाया।
भेड़ाघाट में तय सीमा से अधिक सवारियां नाव में बैठाई जा रही हैं। लोग भी खतरे से अनजान या जानबूझकर एक साथ भीड़ में बैठ रहे हैं। ओवरलोड नावें रोजाना भेड़ाघाट में देखी जा सकती हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को ये दिखाई नहीं देता है।
Bhedaghat : बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार कराना प्रतिबंधित है। यदि कोई नाविक ऐसा कर रहा है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से पर्यटकों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। आज ही जांच कर सख्ती के साथ इसे लागू करेंगे।
