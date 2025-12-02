भेड़ाघाट में नौका विहार करने से पहले सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना

नगर परिषद द्वारा भेड़ाघाट में नौका विहार के लिए 350 से ’यादा लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। किंतु नौका विहार के लिए आने वाले पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए ही सैर कराई जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि संगमरमरी वादियों के बीच नर्मदा का तेज प्रवाह जितना सुंदर और आकर्षक लगता है, इसमें उतना ही बड़ा जोखिम होता है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के पास साल 2023 में 200 के आसपास लाइफ जैकेट थीं, फिर साल 2024 में लगभग 150 लाइफ जैकेट और खरीदी गईं थीं, ताकि कोई भी पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नौका पर सवार भी न होने पाए। किंतु नाविक मनमर्जी से लोगों की जान खतरे में डालते हुए उन्हें सैर करा रहे हैं।