मिल गई मंजूरी… जबलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी कार्गो सेवा, कुछ घंटों में पहुंचेगा सामान

Cargo service will start from Jabalpur airport (फोटो सोर्स : 'IndiGo CarGo' Facebook)
MP News: अब जबलपुर से माल देश के किसी भी शहर में कुछ ही घंटों में पहुंच सकेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी ने जबलपुर एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले चरण में यात्री विमानों से करीब एक टन तक का माल लाया और भेजा जा सकेगा। जैसे-जैसे मांग और माल की मात्रा बढ़ेगी, कार्गो विमानों से परिवहन शुरू किया जाएगा।
स्थानीय उद्योगों, किसानों और व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। जबलपुर में अभी ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, आगरा से माल आता है। वहीं प्रयागराज, पटना, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद शहरों में यहां से माल भेजा जाता है। जबलपुर रेल मंडल के पास 14 एसएलआर और एक लीज कंटेनर है। लेकिन ट्रेन से समय अधिक लगता है।
इंडिगो ने कार्गो विमान शुरू करने की पहल की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार पुराने टर्मिनल से कार्गो सेवा को संचालित किया जाएगा। इंदौर, मुबंई, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलूरु आदि शहरों में माल की आसानी से लाया ले जाया जा सकेगा। जबलपुर में गारमेंट क्लस्टर और आइटी सेक्टर का बड़ा काम है। इसके अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं, जो देश के अन्य शहरों और विदेशों तक से सामान बुलवाती हैं। ऐसे में इन कपनियों को फायदा होगा।
