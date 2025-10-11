मिल गई मंजूरी… जबलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी कार्गो सेवा, कुछ घंटों में पहुंचेगा सामान

MP News: अब जबलपुर से माल देश के किसी भी शहर में कुछ ही घंटों में पहुंच सकेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी ने जबलपुर एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले चरण में यात्री विमानों से करीब एक टन तक का माल लाया और भेजा जा सकेगा। जैसे-जैसे मांग और माल की मात्रा बढ़ेगी, कार्गो विमानों से परिवहन शुरू किया जाएगा।