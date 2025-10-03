इंदौर से उदयपुर-नासिक समेत इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू, देखें पूरा विंटर शेड्यूल

Flight From Indore: देशभर के एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट(Indore Airport) पर भी भारी बदलाव होने जा रहा है। यात्रियों के लिए खुशखबर है कि उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ान फिर से शुरू होने जा रही है। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपी-सीजी के सचिव अमित नवलानी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, गोवा की उड़ानों का समय बदल गया है। एकमात्र इंटरनेशनल शारजाह और जयपुर की एक उड़ान नियमित हो गई है। शहर से करीब 84 उड़ानों का संचालन हो रहा है। विंटर शेड्यूल(Winter Schedule Flight) लागू होने पर संख्या बढ़ जाएगी।