इंदौर से उदयपुर-नासिक समेत इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू, देखें पूरा विंटर शेड्यूल

Flight From Indore: देशभर के एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर भी भारी बदलाव होने जा रहा है। यात्रियों के लिए खुशखबर है कि उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ान फिर से शुरू होने जा रही है।

2 min read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

flight from Indore Airport

Flight from Indore Airport

Flight From Indore: देशभर के एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट(Indore Airport) पर भी भारी बदलाव होने जा रहा है। यात्रियों के लिए खुशखबर है कि उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ान फिर से शुरू होने जा रही है। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपी-सीजी के सचिव अमित नवलानी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, गोवा की उड़ानों का समय बदल गया है। एकमात्र इंटरनेशनल शारजाह और जयपुर की एक उड़ान नियमित हो गई है। शहर से करीब 84 उड़ानों का संचालन हो रहा है। विंटर शेड्यूल(Winter Schedule Flight) लागू होने पर संख्या बढ़ जाएगी।

फिर से शुरू होने वाली उड़ानें

  • इंदौर से उदयपुर: 6ई-7424 दोपहर 1.30 बजे इंदौर से उड़कर दोपहर 2.30 बजे उदयपुर पहुंचेगी।
  • उदयपुर से इंदौर: 6ई-7438 उदयपुर से दोपहर 2.50 बजे रवाना होकर शाम 4.15 को इंदौर पहुंचेगी
  • इंदौर से जोधपुर: 6ई-7359 सुबह 11.40 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 1.10 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
  • जोधपुर से इंदौर: 6ई-7358 दोपहर 1.30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 2.30 बजे इंदौर आएगी।
  • इंदौर से नासिक: 6ई-7154 दोपहर 1.30 बजे इंदौर से जाकर दोपहर 2.40 बजे नासिक पहुंचेगी।
  • नासिक से इंदौर: 6ई-7187 नासिक से दोपहर 3 बजे निकलकर शाम 4.15 बजे इंदौर आएगी।
  • (सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालन होगा)
  • इंदौर से जम्मू: 6ई-6331 इंदौर से सुबह 9.55 बजे रवाना होकर सुबह 11.40 बजे जम्मू पहुंचेगी।
  • जम्मू से इंदौर: 6ई-6332 जम्मू से दोपहर 12.55 बजे निकलेगी और दोपहर 2.35 बजे इंदौर आएगी।
  • (सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालन होगा)

इंदौर से शारजाह के लिए सातों दिन उड़ान

  • इंदौर से एकमात्र इंटरनेशनल उड़ान इंदौर-शारजाह का 27 अक्टूबर से सप्ताह के सातों दिन संचालन होगा। पहले सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालन होता था। उड़ान पुराने समय रात 10.10 बजे ही रहेगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई उड़ान सुबह 10.10 बजे संचालित होगी।
  • इंदौर-गोवा का समय बदला: एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से गोवा का नया समय 26 अक्टूबर से बदल जाएगा। आइएक्स-1236 सुबह 10.55 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी। दोपहर 1.15 बजे गोवा से निकलकर दोपहर 2.55 बजे इंदौर आएगी।
  • इधर, इंडिगो ने उड़ानों का समय बदला है। इंदौर से दिल्ली के लिए सुबह 7.40, दोपहर 12.20, दोपहर 1.20, शाम 7.35 और रात 10 बजे तो इंदौर से मुंबई के लिए सुबह 6.45, सुबह 8.15, दोपहर 1.15, शाम 7 और रात 9.20 बजे उड़ान रहेगी।

26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चंडीगढ़ उड़ान बंद

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य के चलते उड़ानों का संचालन प्रभावित है। ऐसे में इंदौर से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली फ्लाइट 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बंद रहेगी।

जयपुर का समय परिवर्तन, अब रहेगी नियमित फ्लाइट

इंदौर-जयपुर की सुबह 10.50 बजे की उड़ान का सप्ताह में तीन दिन संचालन होता था। अब सातों दिन यह उड़ान रहेगी। इसका इंदौर से जाने का समय 26 अक्टूबर से सुबह 6.30 बजे होगा। उधर, गोंदिया और बेंगलूरु के लिए 16 सितंबर से स्टार एयर ने फ्लाइट शुरू कर दी है।

