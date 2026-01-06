एमपी में बीजेपी नेत्री के बेटे ने कोर्ट परिसर में खींचे रेप पीड़िता के फोटो

fir against bjp leader son for sharing rape victim photos
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। शहर के एमजी रोड थाने में एक बीजेपी नेत्री के बेटे के खिलाफ रेप पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। बीजेपी नेत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने कोर्ट परिसर में रेप पीड़िता की फोटो खींचे और फिर उन फोटोज को वॉट्सऐप पर शेयर किए। बता दें कि बीजेपी नेत्री के बेटे के खिलाफ पीड़िता ने रेप की शिकायत पूर्व में दर्ज कराई थी और मामला कोर्ट में है।
पीड़िता ने वकील के माध्यम से एमजी रोड थाने में बीजेपी नेत्री के बेटे अर्जुन जोशी निवासी बंगाली चौराहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि वो सोमवार को अपने पिता की जमानत से जुड़े मामले में जिला कोर्ट गई थीं। इसी दौरान अर्जुन जोशी ने उसकी तस्वीरें खींची और उसके भाई को वॉट्सऐप पर भेजीं। बिना इजाजत फोटो खींचकर वॉट्सऐप पर भेजे जाने से उसे मानसिक पीड़ा हुई है।
पीड़िता बीजेपी नेत्री के बेटे आरोपी अर्जुन जोशी पर सितंबर 2025 में रेप की शिकायत दर्ज करा चुकी है। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अर्जुन ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी अर्जुन ने भी पीड़िता के पिता के खिलाफ गोली चलाने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें अर्जुन के हाथ में गोली लगने की बात सामने आई थी। उस समय पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच की बात कही थी। बताया गया है कि आरोपी अर्जुन जोशी की मां बीजेपी नेत्री हैं जो कि पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अर्जुन खुद मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ा हुआ है।
