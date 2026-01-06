एमपी में बीजेपी नेत्री के बेटे ने कोर्ट परिसर में खींचे रेप पीड़िता के फोटो

पीड़िता बीजेपी नेत्री के बेटे आरोपी अर्जुन जोशी पर सितंबर 2025 में रेप की शिकायत दर्ज करा चुकी है। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अर्जुन ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी अर्जुन ने भी पीड़िता के पिता के खिलाफ गोली चलाने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें अर्जुन के हाथ में गोली लगने की बात सामने आई थी। उस समय पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच की बात कही थी। बताया गया है कि आरोपी अर्जुन जोशी की मां बीजेपी नेत्री हैं जो कि पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अर्जुन खुद मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ा हुआ है।