इंदौर में अब बच्चों में फैल रहा संक्रमण, एक और मौत से दहले लोग, अब तक 18 की सांसें थमीं

Indore- दौर में दूषित पानी पीने से मरनेवालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भागीरथपुरा में एक और महिला 70 साल की हरकुंवर बाई की उल्टी-दस्त से मौत हुई है। बेटी निर्मला के अनुसार कुलकर्णी भट्ठा में भाई के घर से मां भागीरथपुरा आई थी। यहां उल्टी-दस्त हुए व 1 जनवरी की रात मौत हो गई। उनके ही घर में एक सदस्य अभी अस्पताल में भर्ती है व दो की तबीयत खराब है। परिवार ने दावा किया कि अभी तक कोई सर्वे टीम उनके यहां नहीं पहुंची। इधर इलाके में अब बच्चों में हैजे का संक्रमण फैल रहा है। 2 बच्चों में इसके लक्षण मिलने से खलबली मच गई।
भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
इनमें से 15 मरीजों की हालत गंभीर है जिनमें से 2 की हालत तो क्रिटिकल बताई जा रही है।
दूषित पानी से प्रभावित इलाके में अब बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। नेहरू बाल चिकित्सालय में कुल 20 बच्चों को भर्ती कराया गया जिनमें से 10 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। सबसे बुरी बात तो यह है कि यहां बच्चों में हैजा के लक्षण मिले हैं। दो बच्चों में ऐसे लक्षण दिखे तो अस्पताल में खलबली सी मच गई।
बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर को अस्पताल लाए गए एक बच्चे में हैजा के लक्षण दिखे थे। लैब में जांच से हैजा जैसे लक्षण की पुष्टि भी हुई। दो दिन बाद एक और बच्चे में यह लक्षण मिले। कहा जा रहा है कि समय रहते बच्चों में इस संक्रामक बीमारी का पता चलने से स्थिति नहीं बिगड सकी। दूषित पानी से बच्चों को स्किन प्रॉब्लम भी हो रही हैं।
बता दें कि सैंपल की जांच में पानी में ई-कोलाई, विब्रियो, फीकल कॉलिफॉर्म और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के साथ पानी में हैजा फैलाने वाला विब्रियो कोलेरी भी मिला है। कलेक्टर शिवम वर्मा और सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने भी पानी में बैक्टीरिया मिलने की बात कही थी लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया था।
हैजा (Cholera) एक संक्रामक रोग है, जो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति को लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं।
