इंदौर में अब बच्चों में फैल रहा संक्रमण, एक और मौत से दहले लोग, अब तक 18 की सांसें थमीं

Indore- दौर में दूषित पानी पीने से मरनेवालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भागीरथपुरा में एक और महिला 70 साल की हरकुंवर बाई की उल्टी-दस्त से मौत हुई है। बेटी निर्मला के अनुसार कुलकर्णी भट्ठा में भाई के घर से मां भागीरथपुरा आई थी। यहां उल्टी-दस्त हुए व 1 जनवरी की रात मौत हो गई। उनके ही घर में एक सदस्य अभी अस्पताल में भर्ती है व दो की तबीयत खराब है। परिवार ने दावा किया कि अभी तक कोई सर्वे टीम उनके यहां नहीं पहुंची। इधर इलाके में अब बच्चों में हैजे का संक्रमण फैल रहा है। 2 बच्चों में इसके लक्षण मिलने से खलबली मच गई।