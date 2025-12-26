Task Force : जबलपुर में सभी स्कूल-कोचिंग के लिए जिला टास्क फोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के लिए अब विधिवत जिला टास्क फोर्स पंजीकरण और स्टूडेंट्स के लिए के लिए रजिस्टर्ड काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण और आत्महत्या की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2025 में दिए गए निर्देशों के तहत उठाया गया है। टास्क फोर्स के अंतर्गत प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर काउंसलर रखना होगा। साथ ही जो

काउंसलर-मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जाएंगे उनका भी पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए।