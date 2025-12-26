26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जबलपुर

Task Force : जबलपुर में सभी स्कूल-कोचिंग के लिए जिला टास्क फोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

Task Force जबलपुर जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेस, तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के लिए अब विधिवत जिला टास्क फोर्स पंजीकरण और विद्यार्थियों के लिए पंजीकृत काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 26, 2025

Free JEE NEET Coaching In Bihar

Free JEE NEET Coaching In Bihar(Image-Freepik)

Task Force : स्कूल कोचिंग में बढ़ते पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनमें बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सभी स्कूल, कोचिंग के लिए जिला टास्क फोर्स का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हेँ।

  • हर 100 विद्यार्थियों पर काउंसलर रखना होगा
  • काउंसलर-मनोवैज्ञानिकों के लिए भी पंजीकरण जरुरी
  • जबलपुर जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेस, तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के लिए अब विधिवत जिला टास्क फोर्स पंजीकरण और विद्यार्थियों के लिए पंजीकृत काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण और आत्महत्या की रोकथाम के लिए उठाया गया है यह कदम

Task Force : 100 स्टूडेंट्स पर काउंसलर रखना जरूरी

जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के लिए अब विधिवत जिला टास्क फोर्स पंजीकरण और स्टूडेंट्स के लिए के लिए रजिस्टर्ड काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण और आत्महत्या की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2025 में दिए गए निर्देशों के तहत उठाया गया है। टास्क फोर्स के अंतर्गत प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर काउंसलर रखना होगा। साथ ही जो
काउंसलर-मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जाएंगे उनका भी पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

Task Force : बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे कोई संस्थान

पीएम श्री महाकोशल कॉलेज के प्राचार्य एवं डीटीएफ सचिव प्रो. अलकेश चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर जबलपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले के क्षेत्राधिकार में संचालित कोई भी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल संस्थान जिला टास्क फोर्स के प्रमाण-पत्र के बिना संचालित नहीं किए जा सकेंगे।

Task Force : समन्वयक एवं मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण शुक्ल ने बताया कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब जिले के अंतर्गत सभी काउंसलर, मनोवैज्ञानिकों को कार्य करने के लिए जिला टास्क फोर्स में पंजीकरण अनिवार्य रूप से लेना होगा। बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की काउंसलिंग या मनोवैज्ञानिक सेवा देना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Task Force : आज से शुरू रजिस्ट्रेशन

जानकारी के अनुसार जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सभी विभागों, संस्थानों को निर्देशित किया है कि जिला टास्क फोर्स कार्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी। जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पंजीकरण 26 दिसंबर 2025 से & जनवरी 2026 तक जिला टास्क फोर्स कार्यालय, जबलपुर, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल कॉलेज में कराया जा सकता है।

Task Force : कल होगी सभी की बैठक

टास्क फोर्स को लेकर जबलपुर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेस, तकनीकी, मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों के प्रमुखो की बैठक 27 दिसम्बर को सुबह 11 बजे महाकोशल कॉलेज में आयोजित की गई है। इसमें टास्क फोर्स से संबंधित जानकारियां व नियम बताए जाएंगे।

Published on:

26 Dec 2025 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Task Force : जबलपुर में सभी स्कूल-कोचिंग के लिए जिला टास्क फोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

