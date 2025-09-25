बिल न चुकाने पर 990 घरों के कनेक्शन काटे, अब इनकी बारी

Electricity Bill : लबे समय से 39.58 लाख रुपए बकाया बिजली बिल नहीं जमा करने पर सिटी सर्किल के अधिकारियों ने को पांचों सभाग में 990 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे। जब भी टीम यहां कार्रवाई करने जाती तो आसपास के उपभोक्ता हंगामा करने लगते थे। इसलिए बुधवार को टीम दल-बल के साथ पहुंची। कई उपभोक्ताओं के घरों के पोल से तो कई के मीटर से कनेक्शन काटे गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा लाइन जोडऩे पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
टीम ने पूर्व सभाग के जाकिर हुसैन वार्ड, चांदनी चौक, नालबंद मोहल्ला, पश्चिम संभाग के मिलौनीगंज, नया मोहल्ला, गोहलपुर, उत्तर सभाग के बिलपुरा, मढई, ठक्करग्राम, रांझी अधारताल, दक्षिण संभाग में मांडवा बस्ती भीटा, विजय नगर सभाग में प्रभात नगर, माढ़ोताल, उखरी पांच और छह व बल्दवेबाग में कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान 350 उपभोक्ता तत्काल बिजली बिल जमा करने के लिए तैयार हो गए। इन उपभोक्ताओं से 16 लाख 11 हजार रुपए रुपए बिजली बिल वसूला गया।
सिटी सर्किल के पांचों सभागों के 990 उपभोक्ताओं पर 39.58 लाख रुपए बिजली बिल बकाया था। ये सभी सघन बस्ती और संवेदनशील इलाकों के उपभोक्ता है। लाइन लॉस कम करने के लिए कनेक्शन काटे गए हैं।