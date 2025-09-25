Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

बिल न चुकाने पर 990 घरों के कनेक्शन काटे, अब इनकी बारी

बिल न चुकाने पर 990 घरों के कनेक्शन काटे, अब इनकी बारी

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 25, 2025

CG Electricity Bill: BSP टाउनशिप में महंगी हुई बिजली, दर में 0.88% की बढ़ोतरी(photo-unsplash)
CG Electricity Bill: BSP टाउनशिप में महंगी हुई बिजली, दर में 0.88% की बढ़ोतरी(photo-unsplash)

Electricity Bill : लबे समय से 39.58 लाख रुपए बकाया बिजली बिल नहीं जमा करने पर सिटी सर्किल के अधिकारियों ने को पांचों सभाग में 990 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे। जब भी टीम यहां कार्रवाई करने जाती तो आसपास के उपभोक्ता हंगामा करने लगते थे। इसलिए बुधवार को टीम दल-बल के साथ पहुंची। कई उपभोक्ताओं के घरों के पोल से तो कई के मीटर से कनेक्शन काटे गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा लाइन जोडऩे पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

फाइल फोटो पत्रिका

Electricity Bill : यहां की कार्रवाई

टीम ने पूर्व सभाग के जाकिर हुसैन वार्ड, चांदनी चौक, नालबंद मोहल्ला, पश्चिम संभाग के मिलौनीगंज, नया मोहल्ला, गोहलपुर, उत्तर सभाग के बिलपुरा, मढई, ठक्करग्राम, रांझी अधारताल, दक्षिण संभाग में मांडवा बस्ती भीटा, विजय नगर सभाग में प्रभात नगर, माढ़ोताल, उखरी पांच और छह व बल्दवेबाग में कार्रवाई की।

Electricity Bill : 16 लाख रुपए वसूले

कार्रवाई के दौरान 350 उपभोक्ता तत्काल बिजली बिल जमा करने के लिए तैयार हो गए। इन उपभोक्ताओं से 16 लाख 11 हजार रुपए रुपए बिजली बिल वसूला गया।

Electricity Bill : इनका कहना है

सिटी सर्किल के पांचों सभागों के 990 उपभोक्ताओं पर 39.58 लाख रुपए बिजली बिल बकाया था। ये सभी सघन बस्ती और संवेदनशील इलाकों के उपभोक्ता है। लाइन लॉस कम करने के लिए कनेक्शन काटे गए हैं।

  • संजय अरोरा, अधीक्षण अभियंता, सिटी सर्किल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 12:31 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बिल न चुकाने पर 990 घरों के कनेक्शन काटे, अब इनकी बारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.