बिल न चुकाने पर 990 घरों के कनेक्शन काटे, अब इनकी बारी

Electricity Bill : लबे समय से 39.58 लाख रुपए बकाया बिजली बिल नहीं जमा करने पर सिटी सर्किल के अधिकारियों ने को पांचों सभाग में 990 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे। जब भी टीम यहां कार्रवाई करने जाती तो आसपास के उपभोक्ता हंगामा करने लगते थे। इसलिए बुधवार को टीम दल-बल के साथ पहुंची। कई उपभोक्ताओं के घरों के पोल से तो कई के मीटर से कनेक्शन काटे गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा लाइन जोडऩे पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।