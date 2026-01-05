श्रीलंका की बौद्ध आधारित डेगलडोरुवा शैली पर किया हनुमान चालीसा का चित्रण, बना चर्चा का विषय

शासकीय ललित कला महाविद्यालय की कनिष्ठ निदेशक शैलजा सुल्लेरे ने बताया इस पेंटिंग को बनाने में एक साल का समय लगा है। यह डेगलडोरुवा शैली है जो कि श्रीलंका के कैंडी शहर की प्राचीन गुफाओं में देखी जा सकती है। इसे 18वीं सदी की सबसे शुद्ध और प्रमुख चित्रकला शैलियों में माना जाता है। अन्य प्राचीन कलाओं की तरह, यह शैली भी कहानियां बताने का माध्यम रही है। यह पूर्ण रूप से बौद्ध जीवन शैली को दर्शाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हनुमान चालीसा तैयार किया है। जिसमें चौपाइयों के अनुसार हनुमान जी का चित्रण किया गया है। हर अल्पविराम को पेड़, सूरज के माध्यम से दर्शाया गया है। राम पर आधारित यह पेंटिंग अपने आप में पहली है।