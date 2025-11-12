बिजली के 622 बकायादार उपभोक्ताओं को मिला “समाधान”

Electricity bill जबलपुर, किसी के पंप का बिल बकाया था, तो उस पर हजारों रुपए का सरचार्ज हो गया, तो किसी ग्रामीण के घर का बिल समय पर जमा नहीं हुआ, तो सरचार्ज लगा और फिर बकाया के साथ सरचार्ज भी बढ़ने लगा। लेकिन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचारण एवं संधारण वृत्त के तीनों संभागो के 622 बकायादार उपभोक्ताओं को इसका "समाधान" मिल गया। समाधान योजना की जानकारी मिली, तो वे बिजली कम्पनी के दफ्तरो में पहुंचे और दस लाख 69 हजार 211 रुपए का बकाया बिजली बिल जमा किया। इससे उन्हें 89 हजार 698 रुपए के सरचार्ज में छूट मिल गई।