बिजली के 622 बकायादार उपभोक्ताओं को मिला “समाधान”

Electricity bill जबलपुर, किसी के पंप का बिल बकाया था, तो उस पर हजारों रुपए का सरचार्ज हो गया, तो किसी ग्रामीण के घर का बिल समय पर जमा नहीं हुआ, तो सरचार्ज लगा और फिर बकाया के साथ सरचार्ज भी बढ़ने लगा। लेकिन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचारण एवं संधारण वृत्त के तीनों संभागो के 622 बकायादार उपभोक्ताओं को इसका "समाधान" मिल गया। समाधान योजना की जानकारी मिली, तो वे बिजली कम्पनी के दफ्तरो में पहुंचे और दस लाख 69 हजार 211 रुपए का बकाया बिजली बिल जमा किया। इससे उन्हें 89 हजार 698 रुपए के सरचार्ज में छूट मिल गई।
वृत्त के अफसर और कर्मचारियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी निकाली है। इसके बाद वे गांव-गांव और उपभोक्ताओं के घर या खेत पहुंचकर उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके और उन पर पड़ाआर्थिक बोझ कम हो सके। योजना का पहला चरण तीन नवम्बर से शुरू हो गया है, जो 31 दिसम्बर तक रहेगा। वहीं एक जनवरी से 28 फरवरी तक दूसरा चरण होगा। इसमें उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर शत प्रतिशत तक की छूट मिल रही है, जिसकी सीमा एक करोड़ रुपए तक है।
उपभोक्ता एमपीईजेड डॉट कॉ डॉट इन पर जाकर स्वयं उसे मिलने वाली छूट की जानकारी देख सकते है। इसमें उपभोक्तओं को आईवीआरएसनम्बर दर्ज कराना होगा। इसके अलावा वे क्यूआर कोड के माध्यम से ही घर बैठे भुगतान कर सरचार्ज में भी छूट पा सकते है।
बिजली बिल जनरेट होने के बाद उसकी भुगतान की तिथी भी बिल में दी जाती है, लेकिन यदि उपभोक्ता नियत समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उस पर सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। यह राशिअधिक होने पर उपभोक्ता पर भार बढ़ जाता है और एक दो माह बिल जमा न हो, तो यह राशि और बढ़ जाती है। कई उपभोक्ताओं द्वारा इंस्टॉलमेन्ट पर राशि जमा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें भी उन्हें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।
शासन द्वारा समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत तीनों संभागों के कुल 622 उपभोक्ताओं ने दस लाख 69 हजार 211 रुपए की राशि जमा की, इमें उन्हें 89 हजार 698 रुपए के सरचार्ज पर छूट प्रदान की गई है। हितग्राही उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर इसकी जानकारी भी साझा की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके।
नीरज कुचया, अधीक्षण अभियंता, ओएंडएम
