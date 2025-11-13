Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

पक्के नाले की खाली जमीन को पूरकर बना लिए रास्ते, बना लीं झुग्गियां, निगम ने हटाया मलबा- देखें वीडियो

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 13, 2025

  • पार्षद की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, मौके पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने खड़े होकर खाली कराई जगह

Encroachment : मोती नाला के पक्का होने के बाद उसके आसपास हुई खाली जमीनों पर कब्जेधारियों ने अपने अपने ठिये बना लिए हैं। वहीं बहुत जगह खाली जगह को पूरकर नए रास्ते बना लिए गए हैं। जिसके बाद यहां से अवांछित लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्थानीय पार्षद और निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को कार्रवाई करने पहुंचे। जहां विरोध के बीच नाले की मलबे से पूरी गई जमीन को खाली कराया गया।

Encroachment : बना लिए नए रास्ते, बढ़ गईं चोरियां

राजीव गांधी वार्ड अंतर्गत आने वाली रेयान स्कूल के बाजू से मोती नाला का सीमेंटीकरण हो चुका है। इसके आसपास बची खाली जमीन पर यहां रहने वालों ने पुराई करके पहले तो झुग्गियां बनाईं, इसके बाद जिन कॉलोनियों या मोहल्लों की गलियां यहां बंद होती थीं, वे नाले की जमीन पर पुराई करने के बाद शांति नगर के पास खोल दी गई हैं। जिसके चलते यहां का माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। पूरे क्षेत्र में चोरियां बढ़ गईं और अवांछित लोगों का आना जाना भी होने लगा है। जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पार्षद से लेकर विधायक और कलेक्टर तक शिकायत की थी।

Encroachment : पार्षद बोलीं गलत तरीके से बनाए रास्ते

मंगलवार को नाले की जमीन से तैयार किए गए रास्तों को बंद करने के लिए मौके पर राजीव गांधी वार्ड की पार्षद मधुबाला राजपूत पहुंची। निगम की मशीनों व जेसीबी से नाले की जमीन को खाली कराया और रास्तों को बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने नाले के ऊपर लगातार बढ़ रही झुग्गियों की संख्या को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को उन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिखा है। मधुबाला राजपूत ने बताया यह पूरा क्षेत्र चोरी और असामाजिक तत्वों से परेशान है। लोगों की शिकायत के बाद यहां से अतिक्रमणकारियों को हटाले के लिए कहा गया है। जल्द ही नाले की कब्जे वाली जमीन को खाली कराया जाएगा।

Updated on:

13 Nov 2025 05:57 pm

Published on:

13 Nov 2025 05:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / पक्के नाले की खाली जमीन को पूरकर बना लिए रास्ते, बना लीं झुग्गियां, निगम ने हटाया मलबा- देखें वीडियो

