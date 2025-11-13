पक्के नाले की खाली जमीन को पूरकर बना लिए रास्ते, बना लीं झुग्गियां, निगम ने हटाया मलबा- देखें वीडियो

मंगलवार को नाले की जमीन से तैयार किए गए रास्तों को बंद करने के लिए मौके पर राजीव गांधी वार्ड की पार्षद मधुबाला राजपूत पहुंची। निगम की मशीनों व जेसीबी से नाले की जमीन को खाली कराया और रास्तों को बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने नाले के ऊपर लगातार बढ़ रही झुग्गियों की संख्या को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को उन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिखा है। मधुबाला राजपूत ने बताया यह पूरा क्षेत्र चोरी और असामाजिक तत्वों से परेशान है। लोगों की शिकायत के बाद यहां से अतिक्रमणकारियों को हटाले के लिए कहा गया है। जल्द ही नाले की कब्जे वाली जमीन को खाली कराया जाएगा।