MP के इस शहर में स्पोर्ट्स सिटी का विरोध, जाने कौन लोग हैं विरोध में और क्यों कर रहे ऐसा...

जबलपुर. MP के इस शहर में स्पोर्ट्स सिटी का सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध शुरू हो गया है। इसमें पर्यावरण प्रेमी जुट गए हैं। उनका कहना है कि इस स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के दौरान पेड़ काटे जाएंगे जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी।

बता दें कि शहर में सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबी रिंगरोड के बाद अब प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर के डुमना के पास 40 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। इस स्पोर्ट्स सिटी में क्रिकेट और हॉकी के स्टेडियम के अलावा अन्य कई खेल गतिविधियां होंगी। इतना ही नहीं स्पोर्ट्स ऐकेडमी की भी सुविधा मिलेगी। यह जानकारी खुद जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने दी। बताया कि ये जबलपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

लेकिन जैसे ही सांसद ने स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण की बात कही, डुमना इलाके में इसका विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया के प्रमुख पार्ट ट्विटर पर 'सेव डुमना' (#SaveDumna) ट्रेंड कराया जा रहा है। इसके अलावा फेसबुक पर भी पेज बनाया गया है। इस पेज पर भी हजारों लोगों ने ये कहते हुए स्पोर्ट्स सिटी का विरोध शुरु कर दिया है कि उन्हें पर्यावरण को खतरे में डालने की शर्त पर विकास मंजूर नहीं है। शहर के पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि इससे डुमना नेचर पार्क की बायो डायवर्सिटी प्रभावित होगी और बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे.विकास के नाम पर पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा।

No matter you are in central or state govt , being a leader this is your responsibility to take a stand to save dumna . " agar dumna nahi , phir hum saanse bhi nahi " rahegi for next gen.#savedumna #noconstructionindumna #SaveBuxwahaForest @OfficeofSSC @ChouhanShivraj