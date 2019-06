नए नवेले दूल्हे का चल रहा था दूसरी लडक़ी के साथ चक्कर, ऐसे उजागर हुआ प्यार!

जबलपुर। शादी से पहले प्यार करना और फिर उसे छिपाकर दूसरी लडक़ी से शादी करना कितना भारी पड़ता है ये जबलपुर के एक नए नवेले दूल्हे की हालत देखकर सीखा जा सकता है। जिसे अपनी जिंदगी गवांकर प्यार की कीमत चुकानी पड़ी है। जी हां. जबलपुर में एक महीने पहले जो लडक़ा दूल्हा बना था, उसकी अर्थी को कांधा दिया जा चुका है। दुल्हन एक महीने में ही विधवा का दुख उठाने को मजबूर हो गई है।

news facts-

-भेड़ाघाट हत्याकांड में नया मोड़, लव ट्राइएंगल पर टिकी जांच

- महीने भर पहले हुई थी शादी, दूसरी युवती से भी चल रहा था प्रेम प्रसंग

भेड़ाघाट थाना अंतर्गत बहदन में नहर के किनारे प्लॉट में हुई राजेश पटेल की हत्या के मामले में पुलिस की जांच लव ट्राइएंगल पर आकर टिक गई है। राजेश की महीने भर पहले शादी हुई थी। उसका एक अन्य युवती से भी प्रेम सम्बंध होने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से गायब राजेश के मोबाइल में हत्याकांड की वजह छिपी है। पुलिस के अनुसार हत्या में करीबी लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी उठाया है।

newly married groom, Wife extramarital affair , husband caught intimate with gf, wife love boyfriend , my boyfriend loves his ex wife, shadi ke bad love affair, shadi ke bad ladki kaise pataye, ladki kaise pataye formula in hindi" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/05/06/untitled_1_4500735_835x547-m_4712561-m.jpg">

पुलिस सूत्रों के अनुसार शास्त्रीनगर पटेल वेल्डिंग के पीछे रहने वाला राजेश पटेल 10 जून को दोपहर दो बजे घर से निकला था। रात 8.30 बजे मां शशि पटेल से उसकी बात हुई थी। उस समय वह गुप्तेश्वर में किसी दोस्त के यहां था। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया, जो अब तक नहीं मिला है। राजेश की लाश 12 जून को बहदन-अंधुआ गांव के बीच नहर के किनारे स्थित मछली पालन केंद्र के पास खाली प्लॉट में मिली थी। पीएम रिपोर्ट के अनुसार सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या की गई थी।

पुलिस को घटनास्थल से राजेश पटेल की सोने की चेन और दो अंगूठियां मिली थीं, लेकिन मोबाइल गायब था। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाया तो प्रकरण की परतें खुलने लगीं। पुलिस के अनुसार हत्यारा राजेश का काफी करीबी है।