जबलपुर

दुकानदार-ठेले वाले की लड़ाई… और भीड़ गए पुलिसकर्मी-वकील

दुकानदार-ठेले वाले की लड़ाई… और भीड़ गए पुलिसकर्मी-वकील

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 05, 2025

fight case
fight case

fight case : होजरी दुकानदार और सब्जी का ठेला लगाने वाले कारोबारी के विवाद पुलिसकर्मी और अधिवक्ता भिड़ गए। इससे मदन महल चौक पर जमकर बवाल हुआ। अतिरिक्त पुलिस बल ने आकर मामला संभाला, इसके बाद अपराध की कायमी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इस पर पुलिस ने अलग-अलग पक्षों की शिकायत पर तीन एफआइआर दर्ज कर ली। इसमें पुलिसकर्मी, अधिवक्ता और कारोबारी नामजद किए गए हैं।

भाई की तलाश में बहनों ने पूरे शहर में हजारों पोस्टर लगा दिए, आँखे हर नजर में खोज रहीं

fight case : सूचना मदन महल पुलिस को दी

पुलिस के अनुसार प्रियांश धधानी की मदन महल चौक पर होजरी की दुकान है। उसी के सामने फुटपाथ पर संजू पटेल सब्जी का ठेला लगाता है। जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी है और अक्सर विवाद होता रहता था। बुधवार रात दुकान बंद करने के बाद फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस पर संजू ने अपने परिचित दो अधिवक्ताओं दीपक पटेल और अमित कोहली को फोन कर बुला लिया। होजरी दुकान संचालक प्रियांश और उसके पिता का आरोप है कि अधिवक्ताओं के आते ही उनपर हमला शुरू कर दिया गया। जिसकी सूचना मदन महल पुलिस को दी।

fight case demo pic

fight case : पुलिसकर्मियों से हुआ विवाद

घटना की सूचना पर प्रधान आरक्षक नवीन झारिया और आरक्षक सोमनाथ कौरव मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। एक ओर जहां पुलिसकर्मियों ने मारपीट और वर्दी फाड़े जाने का आरोप लगाया, वहीं अधिवक्ताओं ने मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए बताया कि एक अधिवक्ता को गंभीर चोट आई है और उन्हें लादकर ले जाना पड़ा था। विवाद बढऩे पर थाने का अतिरिक्त बल पहुंचा और सभी पक्षों को नियंत्रित किया। बाद में आक्रोशित अधिवक्ता थाना पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने दोनों दुकानदारों, पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं की शिकायत पर अलग-अलग चार एफआइआर दर्ज की है। जिसकी जांच की जा रही है।

Published on:

05 Sept 2025 11:49 am

