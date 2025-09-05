दुकानदार-ठेले वाले की लड़ाई… और भीड़ गए पुलिसकर्मी-वकील

घटना की सूचना पर प्रधान आरक्षक नवीन झारिया और आरक्षक सोमनाथ कौरव मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। एक ओर जहां पुलिसकर्मियों ने मारपीट और वर्दी फाड़े जाने का आरोप लगाया, वहीं अधिवक्ताओं ने मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए बताया कि एक अधिवक्ता को गंभीर चोट आई है और उन्हें लादकर ले जाना पड़ा था। विवाद बढऩे पर थाने का अतिरिक्त बल पहुंचा और सभी पक्षों को नियंत्रित किया। बाद में आक्रोशित अधिवक्ता थाना पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने दोनों दुकानदारों, पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं की शिकायत पर अलग-अलग चार एफआइआर दर्ज की है। जिसकी जांच की जा रही है।