Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

भाई की तलाश में बहनों ने पूरे शहर में हजारों पोस्टर लगा दिए, आँखे हर नजर में खोज रहीं

भाई की तलाश में बहनों ने पूरे शहर में हजारों पोस्टर लगा दिए, आँखे हर नजर में खोज रहीं

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 05, 2025

girl crime, up news, up crime, up hindi news
प्रतीकात्मक तस्वीर

Brothers - Sisters : भाई तुम कहां चले गए… आ जाओ हम सबको बहुत याद आती है। दो बहनों की यह करुण पुकार पोस्टर के माध्यम से बस-टे्रन से लेकर हर सार्वजनिक स्थान में गूंज रही है। लेकिन डेढ़ माह हो गए हैं, उनके भाई का कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन बहनें हार मानने को तैयार नहीं हैं। हर दिन उनका पोस्टर लगाने और हर संभावित स्थान पर तलाश करने में बीत रहा है। उन्हें उम्मीद है कि भाई एक दिन लौट आएगा।

honour killing : भाई ने की बहन के प्रेमी की हत्या, जंगल में छिपा दी लाश और फिर….

Brothers - Sisters : हर जगह गुहार

भाई की तलाश में जुटी शिवानी और रागिनी कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती हैं। भेड़ाघाट थाना में 20 जुलाई को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी। उस थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक बहनें लगातार संपर्क में रहती हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने भाई को तलाशने की गुहार लगाई। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। दोनों ही बहनें हिम्मत नहीं हार रही हैं।

(फोटो-सोशल मीडिया)

Brothers - Sisters : रुला देने वाली कहानी

रुला देने वाली यह कहानी है नयागांव के चौधरी परिवार की। जिसके इकलौते बेटे उज्ज्वल चौधरी (27) का 20 जुलाई के बाद से कोई पता नहीं चल रहा है। पिता राजेश चौधरी ने पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, तलाश की लेकिन अभी तक नाकामी ही मिली है। इस अप्रत्याशित वाकये ने परिवार को तोडकऱ रख दिया है। इसी दौरान आया रक्षाबंधन त्यौहार तो बहनों शिवानी और रागिनी को लगा कि भाई लौट आएगा। देर रात तक इंतजार के बाद भी जब भाई नहीं आया तो उसकी तलाश कर घर लाने की ठान ली।

Brothers - Sisters : हर सुबह उम्मीद

रक्षाबंधन के बाद से शिवानी और रागिनी का बस एक ही काम है, वे पोस्टर लेकर निकलती हैं और दीवारों व सार्वजनिक जगहों में मार्मिक अपील के पोस्टर चस्पा करती हैं। जबलपुर भर ही नहीं बल्कि कटनी, नरसिंहपुर, मंडला सहित अन्य जिलों में भी जाकर पोस्टर लगाए। वे अपने साथ रक्षा सूत्र यह सोचकर लेकर चलती हैं कि पता नहीं भाई कहां पर मिल जाए और वे उसे रक्षा सूत्र बांधकर गले लगकर जमकर रो लें। हर सुबह उनकी इसी उम्मीद के साथ होती है। रात तक निराशा ही हाथ चाहे भले लगती हो पर नाउम्मीद बिल्कुल नहीं हैं।

missing case in bhopal (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Brothers - Sisters : छोटी सी चूक का बड़ा दर्द

परिवार को एक छोटी सी चूक की बड़ी टीस है। दरअसल, उज्ज्वल ने 2023 में जीसीएफ की भर्ती परीक्षा पास की थी और कॉल लेटर आया था। पर उसने ज्वाइन नहीं किया। कोशिश दूसरी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने की थी। लेकिन उसके बाद से वह गुमशुम रहने लगा। परिवार उसे सहारा देने में लगा हुआ था पर वह उबर नहीं पा रहा था। 20 जुलाई को मोपेड लेकर भेड़ाघाट गया। स्टैंड में मोपेड खड़ा कर धुआंधार वॉटरफाल के खतरनाक प्वॉइंट की ओर बढऩे लगा तो पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। उसे रोका और परिवार को सूचना दी। पिता और दोनों बहने भेड़ाघाट पहुंच गईं। वहां से पिता साथ में बेटे को लेकर बस से घर के लिए निकले और मोपेड बहनों ने ले लिया। इसी दौरान उज्ज्वल ने पानी खरीदने के बहाने एक दुकान की ओर गया और फिर ओझल हो गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:22 am

Published on:

05 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / भाई की तलाश में बहनों ने पूरे शहर में हजारों पोस्टर लगा दिए, आँखे हर नजर में खोज रहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट