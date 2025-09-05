भाई की तलाश में बहनों ने पूरे शहर में हजारों पोस्टर लगा दिए, आँखे हर नजर में खोज रहीं

परिवार को एक छोटी सी चूक की बड़ी टीस है। दरअसल, उज्ज्वल ने 2023 में जीसीएफ की भर्ती परीक्षा पास की थी और कॉल लेटर आया था। पर उसने ज्वाइन नहीं किया। कोशिश दूसरी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने की थी। लेकिन उसके बाद से वह गुमशुम रहने लगा। परिवार उसे सहारा देने में लगा हुआ था पर वह उबर नहीं पा रहा था। 20 जुलाई को मोपेड लेकर भेड़ाघाट गया। स्टैंड में मोपेड खड़ा कर धुआंधार वॉटरफाल के खतरनाक प्वॉइंट की ओर बढऩे लगा तो पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। उसे रोका और परिवार को सूचना दी। पिता और दोनों बहने भेड़ाघाट पहुंच गईं। वहां से पिता साथ में बेटे को लेकर बस से घर के लिए निकले और मोपेड बहनों ने ले लिया। इसी दौरान उज्ज्वल ने पानी खरीदने के बहाने एक दुकान की ओर गया और फिर ओझल हो गया।