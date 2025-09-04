honour killing : भाई ने की बहन के प्रेमी की हत्या, जंगल में छिपा दी लाश और फिर….

सिवनी के ग्राम कूडो बुधवारा निवासी सतेंद्र उइके (19) का गांव के ही आशीष धुर्वे उर्फ बिहारी की बहन से प्रेम संबंध थे। फरवरी में आशीष को इसका पता चला तो उनमें विवाद हो गया। इसके बाद आशीष ने उसकी हत्या की साचिश रची। इसमें उसने अपने दोस्तों बृजेश इनवाती उर्फ ददुआ, शिवदीन, हेमराज यादव और सचिन यादव को भी शामिल किया। साजिश के तहत ब्रजेश ने 15 अगस्त को सतेंद्र को कॉल कर मंडला चलने के लिए कहा। सतेंद्र के राजी होने पर बृजेश और सचिन उसे लेकर बाइक से बरगी के बीझा के जंगल ले गए। वहां आशीष, शिवदीन और हेमराज पहले से मौजूद थे। पांचों ने गला दबाकर सतेंद्र की हत्या की और शव को छिपाकर भाग गए।