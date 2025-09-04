गजब कर दिया: कांक्रीट, नाले के मलबा में उगाएंगे हरी भरी बगिया, हरकत छिपाने ऊपर से डाल रहे मिट्टी

दमोहनाका रोटरी और एक्सटेंशन एरिया में आने वाले डिवाइडरों में गार्डन का काम शुरू हो चुका है। यहां प्रथम चरण में मिट्टी फिलिंग का काम चल रहा है। जिसके लिए कंपनी यहां वहां से मलबा मंगवाकर खानापूर्ति करने में जुटी है। जबकि नियमानुसार मिट्टी डालकर यहां पौधे लगाए जाने हैं। दमोह नाका रोटरी और गोहलपुर, आईएसबीटी छोर तक बने डिवाइडरों में पिछले दस दिनों से पुराई का काम चल रहा है। जिसमें प्लाटों की फिलिंग में उपयोग होने वाला मलबा पूरा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां गार्डन के लिए मिट्टी नहीं डाली जाएगी, मलबा को ढकने के लिए ऊपरी परत में मिट्टी भी डाली जा रही है। ताकि किसी को समझ न आए सके।