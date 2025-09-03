Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

दो पत्नियों का एक पति, दोनों बोलीं ये मेरा वाला है… और फिर दे दना दान

दो पत्नियों का एक पति, दोनों बोलीं ये मेरा वाला है… और फिर दे दना दान

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 03, 2025

husband wife affair wife beats husband slippers police moradabad
पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा | Image Source - Social Media 'FB'

husband wife relationship : जबलपुर. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार की जनसुनवाई में एक व्यक्ति की दो पत्नियों का आमना-सामना हुआ तो दोनों में भिड़ंत हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। सुनवाई में आए लोगों और पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। एक दूसरे की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया गया।

महज एक गुटखा के लिए मार दिया चाकू कर दी हत्या, शादी से किया इनकार तो कुल्हाड़ी से काट दिया सिर

(file photo)

husband wife relationship : एक दूसरे पर पति को छीनने का लगा रहीं आरोप

पुलिस के अनुसार अभिषेक नामक युवक ने दो शादियां की हैं। मंगलवार को दोनों ही पत्नियां प्रीति वंशकार और नैना खनोतिया एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची थीं। अभिषेक नैना के साथ था। जिसे देखते हुए प्रीति आग बबूला हो गई और नैना को पकड़ लिया। पहले तो दोनों पति के कब्जे को लेकर बहस की फिर अचानक मारपीट शुरू कर दी। इससे एसपी ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया और साथ लेकर सिविल लाइन लेकर गई। जहां दोनों की तहरीर लेकर मेडिकल कराया गया।

(फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

husband wife relationship : चार पर केस दर्ज

सिविल लाइन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव ने बताया कि दोनों महिलाएं अभिषेक को पति बताकर दावा कर रही हैं। उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद प्रीति वंशकार की रिपोर्ट पर नैना और अभिषेक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि नैना खनौतिया की रिपोर्ट पर प्रीति और माया के को नामजद किया गया है। दोनों पक्षों पर मारपीट व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

