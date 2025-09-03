दो पत्नियों का एक पति, दोनों बोलीं ये मेरा वाला है… और फिर दे दना दान

पुलिस के अनुसार अभिषेक नामक युवक ने दो शादियां की हैं। मंगलवार को दोनों ही पत्नियां प्रीति वंशकार और नैना खनोतिया एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची थीं। अभिषेक नैना के साथ था। जिसे देखते हुए प्रीति आग बबूला हो गई और नैना को पकड़ लिया। पहले तो दोनों पति के कब्जे को लेकर बहस की फिर अचानक मारपीट शुरू कर दी। इससे एसपी ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया और साथ लेकर सिविल लाइन लेकर गई। जहां दोनों की तहरीर लेकर मेडिकल कराया गया।