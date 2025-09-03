दो पत्नियों का एक पति, दोनों बोलीं ये मेरा वाला है… और फिर दे दना दान

husband wife relationship : जबलपुर. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार की जनसुनवाई में एक व्यक्ति की दो पत्नियों का आमना-सामना हुआ तो दोनों में भिड़ंत हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। सुनवाई में आए लोगों और पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। एक दूसरे की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार अभिषेक नामक युवक ने दो शादियां की हैं। मंगलवार को दोनों ही पत्नियां प्रीति वंशकार और नैना खनोतिया एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची थीं। अभिषेक नैना के साथ था। जिसे देखते हुए प्रीति आग बबूला हो गई और नैना को पकड़ लिया। पहले तो दोनों पति के कब्जे को लेकर बहस की फिर अचानक मारपीट शुरू कर दी। इससे एसपी ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया और साथ लेकर सिविल लाइन लेकर गई। जहां दोनों की तहरीर लेकर मेडिकल कराया गया।
सिविल लाइन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव ने बताया कि दोनों महिलाएं अभिषेक को पति बताकर दावा कर रही हैं। उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद प्रीति वंशकार की रिपोर्ट पर नैना और अभिषेक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि नैना खनौतिया की रिपोर्ट पर प्रीति और माया के को नामजद किया गया है। दोनों पक्षों पर मारपीट व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।