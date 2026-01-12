एमपी के जस्टिस सुजॉय पॉल बने कोलकाता के नये CJ, जानें जबलपुर में वकालत से शीर्ष पद तक का सफर

Justice Sujoy Paul jabalpur justice motivational journey:(photo:FB/patrika)
Justice Sujoy Paul: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर से जुड़े जस्टिस सुजय पॉल को कोलकाता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि वर्तमान में जस्टिस सुजय पॉल कोलकाता हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में पदस्थ थे और अब वे वहां की न्यायिक कमान संभालेंगे।
Justice Sujoy Paul के कोलकाता के चीफ जस्टिस बनने पर जबलपुर के वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों में इस खबर को लेकर खुशी की लहर है। इनका कहना है कि #justicesujoypaul का यह सफर युवाओं के लिए एक बार फिर नई प्रेरणा बनेगा कि कैसे समर्पण और ईमानदारी से न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग