एमपी के जस्टिस सुजॉय पॉल बने कोलकाता के नये CJ, जानें जबलपुर में वकालत से शीर्ष पद तक का सफर

Justice Sujoy Paul: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर से जुड़े जस्टिस सुजय पॉल को कोलकाता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि वर्तमान में जस्टिस सुजय पॉल कोलकाता हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में पदस्थ थे और अब वे वहां की न्यायिक कमान संभालेंगे।