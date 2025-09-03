Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

महज एक गुटखा के लिए मार दिया चाकू कर दी हत्या, शादी से किया इनकार तो कुल्हाड़ी से काट दिया सिर

जबलपुर

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 03, 2025

amroha woman kills lover blackmail explicit video case UP
UP Crime: अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम! Image Source - Social Media 'X'

jabalpur murder : उफ! शहर में जान की कीमत बेहद सस्ती हो गई है। तभी तो महज एक पाउच गुटखा नहीं देने पर तीन युवकों ने मिलकर चाकू से वार कर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। जबकि, एक सनकी युवक इकतरफा प्यार में दरिंदा बन गया। परिजन और किशोरी ने शादी से इनकार किया, तो युवक ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वारकर नृशंस हत्या कर दी। दोनों मामलों का खुलासा मंगलवार को गौरीघाट और पाटन पुलिस ने किया। दोनों मामलों के आरोपियों को गिरतार कर लिया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर - AI

jabalpur murder : हत्या के आरोपी गिरतार, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान

गौरीघाट क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा मंगलवार को पुलिस ने किया। मामले में तीन आरोपियाें को गिरतार किया गया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल मृतक की अभी तक पहचान नहीं हुई है।

गौरीघाट पुलिस के अनुसार 30 अगस्त को दोपहर 2.15 बजे झंडा चौक स्थित भोजनालय के सामने सीढ़ियों पर एक युवक बेहोशी की हालत में लुढ़का हुआ था। भोजनालय की संचालिका और आसपास के लोगों ने उस पर पानी डाला, लेकिन वह नहीं उठा। उसे पलटकर देखा गया, तो उसके पैर से खून बह रहा था। सूचना पर जब तक पुलिस पहुची, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। वहां के लोग युवक की पहचान नहीं बता पाए।

(File Photo)

jabalpur murder : संदिग्ध हालत में नजर आए

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो वहां संदिग्ध हालत में नजर आए बादशाह हलवाई मंदिर निवासी प्रेम बेन, आकाश और तरुण से पूछताछ की। पहले तो तीनों ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। पुलिस सख्ती दिखाई, तो तीनों ने हत्या की बात कबूल की। बताया कि उन्होंने युवक से गुटखा मांगा था। उसने देने से इनकार कर दिया, तो उस पर चाकू से वार कर दिया। थाना प्रभारी सुभाष चंद बघेल ने बताया हत्या के बाद तीनों फरार हो गए थे। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, स्कूटर क्रमांक एमपी 20 एस.एस 7281 जब्त किया गया।

Demo pic

jabalpur murder : मुझसे शादी नहीं करोगी तो जिंदा रहकर क्या करोगी? और कर दी हत्या

इधर, पाटन निवासी किशोरी की हत्याकांड का एक महीने बाद मंगलवार को खुलासा हुआ, तो ‘सीन ऑफ क्राइम’ सनसनीखेज सामने आया। किशोरी की हत्या उससे इकतरफा प्यार करने वाले युवक ने की थी। वह कुल्हाड़ी लेकर उसके कमरे में घुसा था। किशोरी के सिर के पास खड़े होकर कहा कि ‘जब मुझसे शादी नहीं करोगी, तो जिंदा रहकर क्या करोगी?’ इसके बाद कुलहाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, तब तक किशोरी की मौत हो गई थी। दरिंदा बना युवक वारदात के बाद से फरार चल रहा था। आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो वारदात की बात कबूली।

Image Source - Pexels

jabalpur murder : 15 साल की बहन से इकतरफा प्यार

पुलिस के अनुसार पाटन निवासी एक युवती ने पांच अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राकेश रैकवार उसकी 15 साल की बहन से इकतरफा प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही उसने उसकी मां से कहा था कि तुम्हारी लडक़ी से शादी करना चाहता है। तब उन्होंने शादी कराने से इनकार कर दिया था। तब राकेश ने धमकी दी थी कि किशोरी उसकी नहीं हुई, तो किसी और की नहीं होने देगा।

(फोटो- IANS)

jabalpur murder : छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आई

युवती ने पुलिस को बताया था कि चार अगस्त की रात वह कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। बगल के कमरे में परिजन थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। रात 2.30 बजे छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आई, तो देखा कि राकेश उसके सिर के पास कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उसने किशोरी के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किया और भाग निकला। पुलिस ने राकेश पर इनाम घोषित कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि राकेश सकरा गांव में देखा गया है। पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरतार कर लिया। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / महज एक गुटखा के लिए मार दिया चाकू कर दी हत्या, शादी से किया इनकार तो कुल्हाड़ी से काट दिया सिर

