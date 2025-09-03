महज एक गुटखा के लिए मार दिया चाकू कर दी हत्या, शादी से किया इनकार तो कुल्हाड़ी से काट दिया सिर

युवती ने पुलिस को बताया था कि चार अगस्त की रात वह कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी। बगल के कमरे में परिजन थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। रात 2.30 बजे छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आई, तो देखा कि राकेश उसके सिर के पास कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। उसने किशोरी के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किया और भाग निकला। पुलिस ने राकेश पर इनाम घोषित कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि राकेश सकरा गांव में देखा गया है। पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरतार कर लिया। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया।