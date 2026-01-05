संस्कारधानी के सेवक परोस रहे 5 रुपए में भरपेट सात्विक भोजन, दे रहे 1 रुपए में तकिया-कंबल

Free Food: संस्कारधानी में मानवता की मिसाल पेश कर रही संघवी सेवा समिति पिछले 1& वर्षों से जिला एवं मेडिकल अस्पताल के आसपास जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों की सेवा में जुटी है। समिति द्वारा जहां मात्र 5 रुपए में भरपेट सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ठंड के मौसम में 1 रुपए प्रति रात के नाममात्र शुल्क पर तकिया और कंबल दिए जा रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद सेवा का यह सिलसिला लगातार जारी है।