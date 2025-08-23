Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

500 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं कल्चुरिकालीन गजानन, करते हैं मन्नतें पूरी

500 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं कल्चुरिकालीन गजानन, करते हैं मन्नतें पूरी

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 23, 2025

New Year 2025

ganesh chaturthi 2025 : संस्कारधानी के प्राचीन, ऐतिहासिक मंदिरों में भव्य और कल्चुरिकालीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। सदर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गणेश मंदिर में भी ऐसी ही मनोहारी कल्चुरिकालीन गणपति की प्रतिमा विराजित है। 500 साल पुराने इस मंदिर को क्षेत्र के लोग गजानन का सिद्धपीठ मानते हैं। वर्षों की परम्पा के अनुरूप इस साल भी अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के लिए निकालने जाने वाले सदर जुलूस की अगुवाई यह प्रतिमा करेगी। मंदिर में गजानन की पालकी सज रही है। गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं।



ganesh chaturthi 2025 : पालकी में ले जाते हैं

मंदिर की देखरेख करने वाले प्यारेलाल प्रजापति ने बताया कि गणेशोत्सव के समापन पर सदर बाजार में निकलने वाले जुलूस में हर साल सबसे आगे इसी गणेश मंदिर की प्रतिमा रहती है। पालकी में गजानन को ले जाया जाता है जो जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उन्हें सलामी देकर पालकी में ले जाने के लिए क्षेत्र का प्रमुख गंगाराम उस्ताद अखाड़ा आता है। क्षेत्र के लोग यहां के गजानन को सदर का राजा कहते हैं।

ganesh chaturthi 2025 : गणेशोत्सव, गुरु पूर्णिमा पर धूम

प्रजापति ने बताया कि मंदिर में रोजाना सुबह-शाम पूजन और आरती होती है। मान्यता है कि यहां लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। प्रत्येक बुधवार को विशेष अनुष्ठान- पूजन होता है। गणेशोत्सव में दस दिन तक रात्रि में महिंलाओं के भजन होते हैं। मन्नत पूरी होने पर अनुष्ठान-हवन होते हैं। गुरु पूर्णिमा व गणेशोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं।

ganesh chaturthi 2025 : 25 साल पहले हुआ जीर्णोद्धार

सदर की गली नंबर-16 में यह प्राचीन व ऐतिहासिक गणेश मंदिर स्थित है। मंदिर के संरक्षक प्रजापति ने बताया कि वे बचपन से मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने मंदिर बनवाया था। उनके बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहां खप्परवाला मंदिर का भवन था। क्षेत्रीयजनों के सहयोग से 25 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मूर्ति के लिए सिंहासन स्थापित किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 05:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 500 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं कल्चुरिकालीन गजानन, करते हैं मन्नतें पूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.