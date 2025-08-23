500 साल पुराने मंदिर में विराजे हैं कल्चुरिकालीन गजानन, करते हैं मन्नतें पूरी

ganesh chaturthi 2025 : संस्कारधानी के प्राचीन, ऐतिहासिक मंदिरों में भव्य और कल्चुरिकालीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। सदर क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गणेश मंदिर में भी ऐसी ही मनोहारी कल्चुरिकालीन गणपति की प्रतिमा विराजित है। 500 साल पुराने इस मंदिर को क्षेत्र के लोग गजानन का सिद्धपीठ मानते हैं। वर्षों की परम्पा के अनुरूप इस साल भी अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के लिए निकालने जाने वाले सदर जुलूस की अगुवाई यह प्रतिमा करेगी। मंदिर में गजानन की पालकी सज रही है। गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं।