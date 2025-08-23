Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

कचरा कैफे की जबलपुर में दरकार, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा रोजगार और खाना

कचरा कैफे की जबलपुर में दरकार, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा रोजगार और खाना

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 23, 2025

Garbage cafe
Garbage cafe
  • भोपाल में शुरू हो चुका है कचरा कैफे, यहां अभी तक प्रबंधन की बातें ही चल रहीं
  • लोगों ने कहा यह एक अ‘छी पहल होगी, हर कोई करेगा सहयोग

Garbage cafe : जरा सोचिए आप जिस कचरे को यूं हीं कहीं पर फेंक देते हैं, यदि उसके बदले में यदि चाय, नाश्ता, खाना या फिर पैसे मिल जाएं तो क्या कहने। कुछ ऐसी ही शुरुआत भोपाल नगर निगम ने शहर को स्व‘छ व कचरा मुक्त रखने के लिए की है। जिससे आम लोगों से लेकर कचरा बीनने वाले कोई भी अपने साथ लाए कचरे के बदले में कुछ भी ले सकता है। ऐसे ही नवाचार की आज संस्कारधानी जबलपुर को भी आवश्यकता है। इससे न केवल गली-गली फैले कचरे को कम किया जा सकता है, बल्कि कई लोगों को ये रोजगार भी देगा। शहरवासियों ने कहा कि यह समय की मांग है कि हमें कचरा प्रबंधन के लिए नवाचार करने होंगे। जिसमें कचरा कैफे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं।

कांग्रेसियों ने मुंडन कराकर जताया शहर कांग्रेस अध्यक्ष का विरोध, बोले हमें मंजूर नहीं

Garbage cafe : रिसाइकिलिंग को मिलेगा बढ़ावा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. अजय खरे ने बताया शहर की सबसे बड़ी समस्या यहां कचरा का पृथक्कीरण नहीं होना है। हर तरह का वेस्ट मिक्स होने से इसे रिसाइकिल करने में भी समस्या आती है। अभी यह पूरी प्रक्रिया कबाडिय़ों के भरोसे ही चल रही है। वहीं कचरा कैफे का कॉंसेप्ट अपने आप में एक अलग प्रयोग है। जहां कचरे के अनुसार बॉक्स लगाए जाते हैं। जिनमें सूखा कचरा, ई-वेस्ट, प्लास्टिक-पॉलीथिन, पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट सभी अलग-अलग रखे जाते हैं। जिनका रिसाइकिल करना आसान होगा। साथ ही लोग जो सामान अभी ऐसे ही फेंक देते हैं उसके बदले में घर की जरुरतों के अलावा अन्य दूसरे सामान भी मिल सकेंगे।

Garbage cafe : कई मिलेगा रोजगार

जानकारों की मानें तो अभी कचरा प्रबंधन को लेकर निगम के कर्मचारी ही काम करते हैं। लेकिन कचरा कैफे की शुरुआत होने से जिनके पास काम नहीं है, वे कचरा एकत्रित कर नई शुरुआत भी कर सकेंगे। कई लोगों को एक तरह से कचरा रोजगार भी दे सकता है।

Garbage cafe : इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत

इसकी शुरुआत वैसे तो प्रदेश के हर शहर में होना चाहिए। लेकिन जबलपुर को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हमारे यहां ई-वेस्ट को हम कहीं भी फेंक रहे हैं। जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। कचरा कैफे की शुरुआत के साथ उसका प्रचार भी किया जाए ताकि लोगों को इसकी खूबियां पता चलें और कचरे का प्रबंधन अ‘छे से किया जा सके। ये पहल शहर को कचरा मुक्त रखने में मील का पत्थर साबित होगी।

  • एड. अरविंद दुबे, संयोजक, वॉक एंड क्लीन परिवार

Garbage cafe : हम भोपाल से पहले इसकी शुरुआत कर लेते, लेकिन जहां जगह चिह्नित की गई थी, वहां कुछ तकनीकि इश्यू आ गए थे। अभी हम उचित जगह देख रहे हैं। जगह क्लीयर होते ही हम इसकी शुरुआत कर देंगे। हमारे पास एक एजेंसी भी इस काम को करने के लिए तैयार है। जल्द ही कचरा कैफे जबलपुर में शुरू करेंगे।

  • प्रीति यादव, निगमायुक्त, जबलपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / कचरा कैफे की जबलपुर में दरकार, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा रोजगार और खाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.