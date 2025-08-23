कचरा कैफे की जबलपुर में दरकार, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा रोजगार और खाना

Garbage cafe : जरा सोचिए आप जिस कचरे को यूं हीं कहीं पर फेंक देते हैं, यदि उसके बदले में यदि चाय, नाश्ता, खाना या फिर पैसे मिल जाएं तो क्या कहने। कुछ ऐसी ही शुरुआत भोपाल नगर निगम ने शहर को स्व‘छ व कचरा मुक्त रखने के लिए की है। जिससे आम लोगों से लेकर कचरा बीनने वाले कोई भी अपने साथ लाए कचरे के बदले में कुछ भी ले सकता है। ऐसे ही नवाचार की आज संस्कारधानी जबलपुर को भी आवश्यकता है। इससे न केवल गली-गली फैले कचरे को कम किया जा सकता है, बल्कि कई लोगों को ये रोजगार भी देगा। शहरवासियों ने कहा कि यह समय की मांग है कि हमें कचरा प्रबंधन के लिए नवाचार करने होंगे। जिसमें कचरा कैफे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं।