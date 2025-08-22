कांग्रेसियों ने मुंडन कराकर जताया शहर कांग्रेस अध्यक्ष का विरोध, बोले हमें मंजूर नहीं

Congress politics : शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा का विरोध उबाल पर है। उनके दोबारा शहर अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी का एक खेमा विरोध में भड़का हुआ है। उसका कहना है कि दोबारा जिम्मेदारी देने के पहले रायशुमारी करने का दावा पार्टी संगठन ने किया था। लेकिन, किससे राय ली गई? इसका किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ जानकारी दे दी गई कि दोबारा सौरभ को जिम्मा दे दिया गया है। विरोध की बात इसलिए भी चर्चा में है कि इस खेमे की ओर से मोर्चा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कांडा ने सम्भाल रखा है। विरोध कर रहे पार्टी नेताओं ने गुरुवार को नर्मदा तट गौरीघाट में मुंडन कराया।