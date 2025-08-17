कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बोले – एक बोतल खून निकालकर खड़गे को दूंगा

केंद्रीय संगठन प्रभारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सहमति से जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा को पुन: शहर कांग्रेस की कमान सौंपी तथा ग्रामीण कांग्रेस की कमान पूर्व विधायक संजय यादव को सौंपी। यादव पार्षद के साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने दो बार विधायक का चुनाव लड़ा। एक बार जीते तो दूसरी बार उन्हें पराजय मिली। वे पहली बार ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं। सौरभ को अप्रेल 2024 में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल होने के बाद शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 16 माह के कार्यकाल में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम किया। कई बडे़ आंदोलन भी किए।