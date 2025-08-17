Hallmark jewellery : चांदी के गहनों में भी हॉलमार्क, अब चांदी के गहनों में भी शुद्धता की गारंटी

गहनों के व्यापारी अंकित सोनी ने कोरोना के बाद से ही हॉलमार्क वाली चांदी की ज्वेलरी आने लगी थी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में आती थी। पिछले एक साल में महंगे होने सोने के चलते सस्ती और महंगी चांदी के बीच का फर्क लोगों की समझ आने लगा जिसके बाद से हॉलमार्क वाली चांदी की ज्वेलरी की बिक्री बढ़ गई है। जिससे कुछ ज्वेलर्स ये ज्वेलरी रखने लगे हैं। हॉलमार्ग 92.5 की शुद्धता वाली ज्वेलरी लगभग 22 कैरेट खरी चांदी से बनी होगी। जबकि सस्ती चांदी में 55 से 70 प्रतिशत तक होती थी। जिसकी रिसेल वैल्यू कम होती थी, किंतु हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का रिसेल प्राइज उस समय के भाव के अनुसार मिलेगा।