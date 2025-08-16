स्मार्ट मीटर लगाने थमा दिया धमकी वाला नोटिस, पोल खुली तो कहा गलती हो गई

जेई विपिन यादव ने नोटिस के नीचे जिन अधिकारियों को प्रतिलिपि लिखा था, उन्हें इस नोटिस के विषय में कुछ खबर ही नहीं थी। दरअसल, जेई जब उपभोक्ताओं की नहीं सुन रहे थे, तब नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी और अन्य कार्यकर्ता उनके कार्यालय पहुंच गए। मौके पर भेड़ाघाट थाना प्रभारी भी पहुंचे, जब उनसे लोगों ने नोटिस के संबंध पूछा गया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया। इसके अलावा कार्यपालन अभियंता जबलपुर एवं सहायक अभियंता ग्रामीण ने भी नोटिस को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर दी। जिससे नोटिस फर्जी तरीके से दिए जाने की पुष्टि हो गई।