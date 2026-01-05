5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

water sports : गंदगी और अव्यवस्था ने रोका रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, सेलिंग और ड्रैगन का रास्ता

water sports : शहर के ऐतिहासिक गोकलपुर तालाब की गंदगी ने वॉटर स्पोट्र्स का रास्ता रोक रखा है। पिछले दो सालों से कागजों पर बन रही योजना आज तक धरातल पर नहीं आ सकी है। वहीं नेताओं की घोषणा के बाद शुरू हुई बोटिंग भी बंद हो चुकी है। ऐसे में वॉटर स्पोट्र्स के शौकीन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Jan 05, 2026

water sports

water sports

  • साल भर पहले हुई घोषणा को जमीन पर आने का इंतजार
  • गंदगी के चलते खिलाड़ी नहीं आना चाहते प्रेक्टिस करने, बीमार होने खतरा
  • दो साल पहले भेजा गया प्रस्ताव भोपाल में अटका

water sports : शहर के ऐतिहासिक गोकलपुर तालाब की गंदगी ने वॉटर स्पोट्र्स का रास्ता रोक रखा है। पिछले दो सालों से कागजों पर बन रही योजना आज तक धरातल पर नहीं आ सकी है। वहीं नेताओं की घोषणा के बाद शुरू हुई बोटिंग भी बंद हो चुकी है। ऐसे में वॉटर स्पोट्र्स के शौकीन खिलाडिय़ों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। खिलाडिय़ों का कहना है कि तालाब की सफाई व जेट्टी बन जाए तो यहां खेल शुरू हो सकते हैं। ये काम भोपाल स्तर पर अटके पड़े हैं।

water sports : वॉटर स्पोर्ट्स के मानक पूरे

जानकारी के अनुसार गोकलपुर तालाब को वॉटर स्पोट्र्स के लिए उपर्युक्त माना गया है। वॉटर स्पोट्र्स, रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, सेलिंग और ड्रैगन बोट संचालित करने के लिए 1000 फीट लंबाई और 800 फीट चौड़ाई के साथ भरपूर पानी होना आवश्यक है। जिसके लिए यह तालाब तय मानकों पर खरा उतरा है। इसी को ध्यान में रखकर दो साल पहले यहां वॉटर स्पोट्र्स शुरू कराने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए दो बोट भी मंगवाई गईं, कोच नियुक्त किए गए थे, लेकिन सुविधाएं न होने से कुछ दिनों में खेल गतिविधियां बंद हो गईं।

water sports : गंदगी से बीमारी का खतरा, कोई नहीं आता

तालाब की गंदगी, आसपास साफ-सफाई नहीं होने से प्रेक्टिस करने वाले खिलाडिय़ों ने आना बंद कर दिया था। क्योंकि तालाब की गंदगी से वे बीमार होने लगे थे। यही वजह है कि धीरे-धीरे सभी ने आना बंद कर दिया।

water sports : दो साल से अटका प्रस्ताव, नर्मदा में करा रहे प्रेक्टिस

जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे ने बताया गोकलपुर तालाब को प्रमुख जल क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। दो साल पहले वॉटर स्पोट्र्स के लिए तैयार करने का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। संभवत: इस साल वहां से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल तालाब को साफ कराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल दो बोट के सहारे नर्मदा में चार-पांच खिलाडिय़ों को प्रेक्टिस कराई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 11:49 am

Published on:

05 Jan 2026 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / water sports : गंदगी और अव्यवस्था ने रोका रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, सेलिंग और ड्रैगन का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीलंका की बौद्ध आधारित डेगलडोरुवा शैली पर किया हनुमान चालीसा का चित्रण, बना चर्चा का विषय

Fine Arts College
जबलपुर

संस्कारधानी के सेवक परोस रहे 5 रुपए में भरपेट सात्विक भोजन, दे रहे 1 रुपए में तकिया-कंबल

Free Food
जबलपुर

खुशखबरी! एमपी को आधे दाम पर मिलेगी बिजली, 550 करोड़ प्रोजेक्ट से घटेंगी कीमतें

Electricity Price
जबलपुर

brutally murdered : दिन-दहाड़़े एसयूवी से उतारकर, बीच रोड युवक की हत्या

brutally murdered
जबलपुर

एमपी में दिनदहाड़े स्कॉर्पियो से उतारकर युवक की हत्या

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.