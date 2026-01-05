water sports : गंदगी और अव्यवस्था ने रोका रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, सेलिंग और ड्रैगन का रास्ता

जानकारी के अनुसार गोकलपुर तालाब को वॉटर स्पोट्र्स के लिए उपर्युक्त माना गया है। वॉटर स्पोट्र्स, रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, सेलिंग और ड्रैगन बोट संचालित करने के लिए 1000 फीट लंबाई और 800 फीट चौड़ाई के साथ भरपूर पानी होना आवश्यक है। जिसके लिए यह तालाब तय मानकों पर खरा उतरा है। इसी को ध्यान में रखकर दो साल पहले यहां वॉटर स्पोट्र्स शुरू कराने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए दो बोट भी मंगवाई गईं, कोच नियुक्त किए गए थे, लेकिन सुविधाएं न होने से कुछ दिनों में खेल गतिविधियां बंद हो गईं।