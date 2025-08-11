11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

नगर निगम कार्यालय में बंद कर दिया कुत्ता, घंटो चला ड्रामा

MP News- जबलपुर नगर निगम कार्यालय में रक्षाबंधन पर बंद हुए कुत्ते को बचाने घंटाभर मशक्कत हुई। जेसीबी की मदद से पहली मंजिल से कुत्ते को सुरक्षित निकाला गया।

जबलपुर

Akash Dewani

Aug 11, 2025

jabalpur dog trapped in nagar nigam office Rakshabandhan mp news
jabalpur dog trapped in nagar nigam office Rakshabandhan (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News- जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Nagar Nigam) के जोन कार्यालय में बंद एक कुत्ते को बचाने के लिए खूब हायतौबा मची। कार्यालय बंद था। निगम कर्मी घर जा चुके थे। पहली मंजिल पर फंसा कुत्ता जान बचाने के लिए लगातार भौंक रहा था। घंटेभर की मशक्कत के बाद लोगों ने जेसीबी के जरिए उसका रेस्क्यू किया।

दफ्तर में फंसा कुत्ता, घंटो चला ड्रामा

दरअसल, रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर शुक्रवार को दमोह नाका स्थित निगम दफ्तर का दरवाजा खुला देख कुत्ता घुस गया। किसी कर्मचारी ने उसे नहीं देखा। कुत्ता पहली मंजिल पर जाकर बैठ गया। शाम में नगर निगम के कर्मचारी दफ्तर बंद कर घर चले गए। शाम घिरी तो कुत्ता भौंकने लगा। लगातार उसके भौंकने की आवाज सुनकर लोग जुटे तो उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू की। लोगों ने खूब जतन किए। ऊंची सीढ़ी लगाई पर नहीं निकाल सके।

ये भी पढ़ें

भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल
भोपाल
bhopal smart city failure 1351 crore wasted mp news

बुलाई जेसीबी

एक घंटे तक चली मशक्कत के बाद भी जब लोग कुत्ते को नहीं उतार सके, तब जेसीबी मंगवाई जेसीबी से एक आदमी ऊपर पहुंचा। कुत्ते को डग में खींच लिया। लोगों की इंसानियत से कुत्ते की जान बची।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 10:39 am

Published on:

11 Aug 2025 10:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / नगर निगम कार्यालय में बंद कर दिया कुत्ता, घंटो चला ड्रामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.