नगर निगम कार्यालय में बंद कर दिया कुत्ता, घंटो चला ड्रामा

दरअसल, रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर शुक्रवार को दमोह नाका स्थित निगम दफ्तर का दरवाजा खुला देख कुत्ता घुस गया। किसी कर्मचारी ने उसे नहीं देखा। कुत्ता पहली मंजिल पर जाकर बैठ गया। शाम में नगर निगम के कर्मचारी दफ्तर बंद कर घर चले गए। शाम घिरी तो कुत्ता भौंकने लगा। लगातार उसके भौंकने की आवाज सुनकर लोग जुटे तो उसे निकालने की जद्दोजहद शुरू की। लोगों ने खूब जतन किए। ऊंची सीढ़ी लगाई पर नहीं निकाल सके।