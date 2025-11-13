jabalpur industries : यूक्रेन युद्ध का जबलपुर को मिला फायदा, बनने लगे ट्रेन के पहिए और वैगन

jabalpur industries : आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ स्वदेशी की अपील के बाद देश की कई छोटी, बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाते हुए अलग-अलग सेगमेंट में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें भारत की प्रमुख सेवाओं में शामिल रेल सेवा का क्षेत्र भी है। कुछ साल पहले तक जहां ट्रेन कोच के चके और एक्सेल विदेशों से मंगवाए जाते थे, वहीं अब इनका निर्माण जबलपुर में भी होने लगा है। निर्माण करने वाली कंपनी माल वाहक वैगन भी बनाती है। जो रेलवे सहित निजी कंपनियों को सप्लाई हो रहे हैं। वैगन और रेल कोच के चके बनाने वाली कंपनी पिछले दिनों आयोजित इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव में पहुंची थी। जहां उन्होंने रक्षा क्षेत्र में उपयेाग होने वाली वैगन और वाहनों के लिए जाने वाले कोच का डिस्प्ले किया था।