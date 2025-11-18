मटर मंडी में जबरदस्त आवक, बाहरी डिमांड होने से अच्छे मिल रहे जबलपुरी मटर को भाव

jabalpur matar
jabalpur matar : शहर की मंडी में जबलपुरी मटर की जबरदस्त आवक हो रही है। रोजाना हजारों बोरा मटर मंडी में बिकने आ रहा है। इसकी डिमांड इतनी है कि कुछ ही घंटों में किसानों का पूरा मटर व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जा रहा है। मंडी में आने वाला आधे से ’यादा मटर दूसरे रा’यों में जा रहा है। वहीं बहुत बड़ी मात्रा में लोकल बाजार भी पहुंच रहा है। मांग होने के चलते इसके भाव भी तेज बने हुए हैं। एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी थोक मंडी में 100 से 120 रुपए तक की कीमत मिल रही है। इससे फुटकर बाजार में मटर की तेजी देखी जा रही है।
मंडी व्यापारी इंद्रेश दुबे ने बताया अभी मंडी में रोजाना 2500 से 3000 बोरा मटर बिकने को आ रहा है। एक बोरा में 55 से 60 किलो मटर होता है। क्वालिटी के अनुसार इसके भाव मिल रहा है। सोमवार को थोक में 60 रुपए से 120 रुपए तक मटर बिका है। चूंकि यह पहली फसल का एम 7 मटर है, इसलिए इसके दामों में तेजी है। जैसे ही दूसरी अन्य वैरायटी बाजार में आने लगेंगी, मटर के दामों में गिरावट होने लगेगी। इंद्रेश दुबे ने बताया एम 7 मटर 50 से 55 दिन में तैयार होने वाली फसल है। जो कि जाती बारिश में लगाई जाती है। इसके बाद लगाई जाने वाली अन्य वैरायटी की मटर 60 से 70 और 90 दिन में तैयार होती है, जो दिसम्बर के मध्य और अंत तक आने लगती है।
जबलपुर मंडी में अभी स्थानीय मटर की आवक हो रही है। सोमवार को कटरा, बेलखेड़ा, सुनाचर, दमोह, शहपुरा, भिटौनी के किसान मटर लेकर पहुंचे थे। मटर की हवेली कहे जाने वाले पाटन, कटंगी, मझौली रोड का मटर अगले महीने तक आएगा।
जबलपुरी मटर की सबसे ’यादा डिमांड महाराष्ट्र में हैं। नागपुर मंडी इसकी सबसे बड़ी खरीददार है। इसके अलावा अहमदाबार, सूरत, बड़ोदरा समेत गुजरात के अन्य जिले, उप्र, बिलासपुर, बैगलुरु, हैदराबाद में भी कई कई गाडिय़ा रोजाना मटर लेकर जा रही हैं।
मटर व्यापारियों ने बताया शुरुआती दौर में मटर का व्यापार कृषि उपज मंडी दीन दयाल चौक में हो रहा है। 21 नवंबर से नई मटर मंडी में व्यापार होगा। इस दौरान आवक भी तेज हो जाएगी।
