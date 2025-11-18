मटर मंडी में जबरदस्त आवक, बाहरी डिमांड होने से अच्छे मिल रहे जबलपुरी मटर को भाव

मंडी व्यापारी इंद्रेश दुबे ने बताया अभी मंडी में रोजाना 2500 से 3000 बोरा मटर बिकने को आ रहा है। एक बोरा में 55 से 60 किलो मटर होता है। क्वालिटी के अनुसार इसके भाव मिल रहा है। सोमवार को थोक में 60 रुपए से 120 रुपए तक मटर बिका है। चूंकि यह पहली फसल का एम 7 मटर है, इसलिए इसके दामों में तेजी है। जैसे ही दूसरी अन्य वैरायटी बाजार में आने लगेंगी, मटर के दामों में गिरावट होने लगेगी। इंद्रेश दुबे ने बताया एम 7 मटर 50 से 55 दिन में तैयार होने वाली फसल है। जो कि जाती बारिश में लगाई जाती है। इसके बाद लगाई जाने वाली अन्य वैरायटी की मटर 60 से 70 और 90 दिन में तैयार होती है, जो दिसम्बर के मध्य और अंत तक आने लगती है।