जबलपुर

गौरहा बीट में मिला तेंदुए का शव, 20 दिन में दूसरी मौत, शिकार या हादसा – देखें वीडियो

गौरहा बीट में मिला तेंदुए का शव, 20 दिन में दूसरी मौत, शिकार या हादसा - देखें वीडियो

Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 11, 2025

Leopard Death : मंगलवार सुबह वन परिक्षेत्र सिहोरा के गौरहा-गंजताल रोड पर चितावर माता मंदिर के आगे एक तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सड़क किनारे तेंदुए का शव देखा और तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी।

Leopard Death : जानकारी मिलते ही डीएफओ ऋषि मिश्रा समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। शहडोल से डॉग एस्कॉर्ट टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो मौके की बारीकी से जांच करेगी।

Leopard Death : सूत्रों के मुताबिक, मृत तेंदुआ करीब आठ माह का बताया जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसकी मौत शिकार के कारण हुई या किसी हादसे में। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

Leopard Death : गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में यह दूसरी घटना है जब सिहोरा वन परिक्षेत्र में तेंदुए की मौत हुई है। इससे पहले 24 अक्टूबर को सरदा बीट के घुघरा स्थित निसर्ग फार्म हाउस में करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। उस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक शिकारियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार हो रही घटनाओं से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

