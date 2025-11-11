गौरहा बीट में मिला तेंदुए का शव, 20 दिन में दूसरी मौत, शिकार या हादसा – देखें वीडियो

Leopard Death : गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में यह दूसरी घटना है जब सिहोरा वन परिक्षेत्र में तेंदुए की मौत हुई है। इससे पहले 24 अक्टूबर को सरदा बीट के घुघरा स्थित निसर्ग फार्म हाउस में करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। उस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक शिकारियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार हो रही घटनाओं से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।