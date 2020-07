मदनमहल में हुई लूट का खुलासा, तीन गिरफ्तार

-आरोपियों पर कई थानों में बमबाजी, चाकूबाजी व चोरी के प्रकरण दर्ज, एक के खिलाफ चार गैरम्यादी वारंट भी था लम्बित

Cases of knifeing and theft were registered in several police stations on the accused, four non-warranted warrants against one were also pending