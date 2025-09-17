लुटेरी दुल्हन शादी के 11 दिन बाद ही लाखों रुपए समेटकर भागी, फिर ऐसे पकड़ी पूरी गैंग

looteri dulhan : उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ी जबलपुर में रहने वाली ‘लुटेरी दुल्हन’ और उसकी गैंग बेहद शातिर है। सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो इस गैंग का शिकार एक परिवार दमोह का भी सामने आया है। सोमवार को पीड़ित परिवार ने जबलपुर पुलिस से इस मामले में सपर्क किया है। इसके पहले उज्जैन पुलिस ने उक्त गिरतारियां शाजापुर के परिवार की शिकायत पर की थीं। अब जबलपुर पुलिस भी सभी आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार उज्जैन पुलिस ने गैंग की मुख्य सरगना 28 साल की कृतिका जैन, 22 साल की उसकी बहन आयना जैन, 55 साल की उसकी चाची पुष्पा जैन सहित तीन दलालों को गिरतार किया था। ये तीनों जबलपुर के संजीवनी नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे।