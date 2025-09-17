Patrika LogoSwitch to English

लुटेरी दुल्हन शादी के 11 दिन बाद ही लाखों रुपए समेटकर भागी, फिर ऐसे पकड़ी पूरी गैंग

लुटेरी दुल्हन शादी के 11 दिन बाद ही लाखों रुपए समेटकर भागी, फिर ऐसे पकड़ी पूरी गैंग

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 17, 2025

Looteri Dulhan
Looteri Dulhan (Patrika File Photo)

looteri dulhan : उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ी जबलपुर में रहने वाली ‘लुटेरी दुल्हन’ और उसकी गैंग बेहद शातिर है। सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो इस गैंग का शिकार एक परिवार दमोह का भी सामने आया है। सोमवार को पीड़ित परिवार ने जबलपुर पुलिस से इस मामले में सपर्क किया है। इसके पहले उज्जैन पुलिस ने उक्त गिरतारियां शाजापुर के परिवार की शिकायत पर की थीं। अब जबलपुर पुलिस भी सभी आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार उज्जैन पुलिस ने गैंग की मुख्य सरगना 28 साल की कृतिका जैन, 22 साल की उसकी बहन आयना जैन, 55 साल की उसकी चाची पुष्पा जैन सहित तीन दलालों को गिरतार किया था। ये तीनों जबलपुर के संजीवनी नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे।

murder Breaking : सिख प्रवचनकर्ता की गला रेंत कर हत्या, बेटा लापता

लूटेरी दुल्हन की AI जनरेटेड तस्वीर

looteri dulhan : जबलपुर में सगाई, दमोह में शादी

दमोह निवासी मूलचंद जैन अपने बेटे ऋषभ के लिए बहू खोज रहे थे। जून में उनकी मुलाकात दमोह निवासी प्रकाश पटेल से हुई। उसने बताया कि जबलपुर में उसकी मुन्ना चौहान और राधा ठाकुर से पहचान है। उसकी परिचित कृतिका जैन की शादी करनी है। मूलचंद और ऋषभ सगाई करने के लिए जबलपुर आए। 11 जून को होटल में दोनों की सगाई हुई। मूलचंद ने 50 हजार रुपए कृतिका को नकद दिए। सगाई के दो दिन बाद कृतिका, आयना, चाची पुष्पा और प्रकाश पटेल, मुन्ना चौहान और राधा ठाकुर की मौजूदगी में गढ़ाकोटा के होटल में शादी कराई गई।

सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

looteri dulhan : कुंडलपुर दर्शन के बहाने भागी

शादी के 10 दिन बाद पुष्पा जैन ने मूलचंद को फोन करके कहा कि कृतिका को कुछ दिन के लिए जबलपुर भेज दें। लेकिन, उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते उसे नहीं भेजा। मामला बिगड़ता देख कृतिका ने ऋषभ से कुंडलपुर दर्शन करने की इच्छा जताई। 23 जून को दोनों कुंडलपुर पहुंचे। कृतिका ने घर से निकलते समय अपने पास छह लाख रुपए और शादी में मिले पांच तोला सोने के गहने भी रख लिए थे।

looteri dulhan : कार से लापता

कृतिका और ऋषभ कार से कुंडलपुर गए। होटल में कमरा बुक कराने के लिए ऋषभ बाहर गया और कृतिका कार में ही बैठी था। वह लौटा तो कार में कृतिका नहीं मिली। घंटों तलाशने के बाद उसने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गहने और रुपए लेकर भागी कृतिका की तलाश में मूलचंद और ऋषभ जबलपुर के संजीवनी नगर के मकान भी आए। लेकिन, वहां ताला लगा था। मकान मालिक ने बताया कि परिवार घर खाली कर चला गया है। मूलचंद संजीवनी नगर थाने में शिकायत देने पहुंचे, तो उन्हें दमोह में शिकायत करने के लिए कहा गया।

looteri dulhan : सोशल मीडिया पर देखी फोटो

उज्जैन पुलिस ने प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ हनीट्रैप के मामले में कृतिका समेत छह अन्य को गिरतार किया। उनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तस्वीरें देखकर मूलचंद के रिश्तेदार नितिन जैन ने कृतिका को पहचान लिया। इसकी खबर मूलचंद को दी। पुलिस के अनुसार शाजापुर में भी शादी के नाम पर गैंग ने डेढ़ लाख की ठगी की है। इस बीच दमोह के एक और परिवार ने भी गैंग पर शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है।

